Kerry a Albrightová proti Trumpovi. Pripojili sa k žalobe

Ten zakazuje občanom siedmich väčšinou moslimských krajín vstup na americké územie. Žalobu v minulých dňoch podali štáty Washington a Minnesota. Kauzou sa teraz zaoberajú federálne súdy.

Federálny súd v Seattli v piatok pozastavil Trumpov kontroverzný migračný dekrét, kým nebude o žalobe rozhodnuté. Ministerstvo spravodlivosti sa zablokovaniu účinnosti výnosu bráni na odvolacom súde. Kerry a Albrightová zaslali súdu podľa pondelkovej správy agentúry AP memorandum, podľa ktorého Trumpovo nariadenie nezvýši bezpečnosť USA a poškodí súčinnosť Ameriky s ostatnými štátmi v boji proti terorizmu.

„Výnos jedine pomôže propagande tzv. Islamského štátu, podporí verbovanie jeho bojovníkov a posilní tvrdenie, že Spojené štáty vedú vojnu proti islamu,“ napísali exministri, ktorí boli členmi Obamovej vlády. „Plošný postih niektorých krajín alebo skupín osôb poškodzuje dôstojnosť nášho štátu a je v rozpore s ústavou, ktorú sme všetci prisahali chrániť,“ uvádza sa v dokumente.

Odvolací súd v nedeľu predbežne odmietol žiadosť ministerstva spravodlivosti, aby okamžite obnovil platnosť prezidentského výnosu do momentu, než rozhodne o podanom odvolaní ako celku. Trumpov tím teraz pripravuje dokumenty, ktoré si odvolací súd vyžiadal, aby mohol vyniesť svoj verdikt. Tieto dokumenty by mal dostať do pondelňajšej polnoci SEČ.

Podľa amerických právnych expertov sa žaloba proti Trumpovmu výnosu postupne dostane až na najvyšší súd USA. O podobnom scenári nemá podľa pondelkového vyhlásenia pochýb ani vplyvná členka právneho výboru amerického Senátu Diane Feinsteinová.

Najvyšší súd má podľa ústavy deväť členov, ale po minuloročnej smrti sudcu Antonina Scalia je len osemčlenný. Štyria jeho členovia zastávajú liberálne názory, ostatní štyria sú konzervatívci.

Trump už minulý týždeň vymenoval ako deviateho sudcu konzervatívne orientovaného Neila Gorsucha. Podľa televízie CNN sa do času, keď bude súd prejednávať sporný migračný výnos, Gorsuch nestihne ujať svojej funkcie.