Assange vyzval Britániu a Švédsko, aby ho oslobodili

Assange sa od roku 2012 ukrýva na ekvádorskej ambasáde v Londýne. Pred rokom komisia Bezpečnostnej rady OSN pre ľudské práva označila tento stav za svojvoľné zadržiavanie. Vyzvala vtedy, aby bol Assange oslobodený a dostal odškodnenie.

„Vyzývam Britániu a Švédsko, aby urobili správnu vec a oslobodili ma,“ povedal Assange britskej stanici BBC. „Obe tieto krajiny podpísali dohody, ktoré uznávajú OSN a jej mechanizmy ochrany ľudských práv,“ dodal.

Londýn i Štokholm sa vlani proti komisii ohradili. Podľa nich sa Assange rozhodol na veľvyslanectve žiť dobrovoľne. Ambasádu vraj môže kedykoľvek opustiť.

Austrálčan Assange sa pobytom na ekvádorskej ambasáde v Británii snaží zabrániť svojmu vydaniu do Švédska kvôli obvineniu, že sa v roku 2010 dopustil znásilnenia. Assange obvinenia odmieta a tvrdí, že sa obáva vydania zo Švédska do USA kvôli trestnému vyšetrovaniu činnosti WikiLeaks.

V januári Assange ponúkol, že sa nechá vydať do USA, ak Washington zaručí jeho práva. Ponuku podmienil tým, že americký prezident udelí milosť Chelsea Manningovej, ktorá kedysi WikiLeaks odovzdala státisíce dokumentov a bola za to odsúdená. Bývalý prezident Barack Obama v posledných dňoch svojho mandátu Manningovej, ktorú súd poslal do väzenia na 35 rokov ešte ako Bradleyho Manninga, trest skutočne zmiernil.