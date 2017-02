Kaczynski by privítal, aby EÚ mala vlastné jadrové zbrane

Predseda poľskej vládnucej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski by privítal, keby EÚ mala jadrové zbrane. Vzhľadom na rastúce napätie medzi Východom a Západom by si to vyžadovalo "masívne výdavky", na ktoré však nie je nikto pripravený, povedal v rozhovore pre utorkové vydanie nemeckých novín Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).