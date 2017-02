V Jablonci sa predávala poľská kuracina so salmonelou

Dátum spotreby mäsa bol do posledného januárového dňa. Ľudia ho však môžu mať doma zmrazené. Z Poľska celkom do Česka prišlo 3,6 tony nevyhovujúceho mäsa. Časť veterinári stiahli, časť išla do odpadu pri úprave. Dnes o tom informovala Štátna veterinárna správa u našich západných susedov.

Väčšiu časť mäsa predala firma ako nebalenú vo svojej podnikovej predajni v centre Jablonca. Zákazníci môžu mäso vrátiť. Kuracie prsia a stehná sa predávali medzi 25. a 27. januárom.

Veterinári dostali informáciu o nebezpečnej zásielke prostredníctvom systému rýchleho varovania RASFF, kam ju vložilo Holandsko. Sem takisto smerovala zásielka od rovnakého poľského dodávateľa ako to bolo v prípade Česka. Informovali Lidové noviny.

Do organizmu prenikajú baktérie salmonelózy výhradne ústami a vylučujú sa stolicou, prípadne močom. K prenosu nákazy dochádza potravinami alebo prostredníctvom neumytých rúk. Salmonelózu možno zničiť dostatočným tepelným spracovaním potraviny. Pre silného a zdravého človeka nebýva ochorenie zvyčajne nebezpečné. Ohrození môžu byť starší alebo chorí ľudia a malé deti. Horšie sa totiž vyrovnávajú s veľkými stratami tekutín.