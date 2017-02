Holandský parlament schválil zákon, ktorý umožní odobrať občianstvo džihádistom

Kým dolná komora tak učinila už skôr, horná schválila legislatívnu normu v utorok tesnou väčšinou hlasov.

Zákon umožní vyhlásiť napríklad Holanďanov, ktorí sa pripojili k džihádistom z tzv. Islamského štátu (IS), za nežiaducich cudzincov, čo by im malo zabrániť v návrate do vlasti.

Opatrenie však bude možné len u osôb s dvojakým občianstvom, pretože osobám s jediným ho nemožno odobrať.

Ľavicová opozícia, ale aj koaliční sociálni demokrati hlasovali proti schváleniu tejto normy, pretože podľa ich názoru je v rozpore s princípmi právneho štátu.

Zákon umožní uvaliť aj zákaz vycestovania alebo prihlasovaciu povinnosť pre podozrivé osoby.

Holandsko zrušilo v priebehu uplynulých dvoch rokov platnosť cestovných pasov 300 predpokladaných džihádistov. Išlo o občanov neholandského pôvodu, ktorí získali pasy po viac ako päťročnom pobyte v krajine.

Väčšina týchto ľudí sa podľa slov Dicka Schoofa z protiteroris­tickej služby, ktoré odzneli nedávno vo vysielaní tamojšieho rozhlasu, zdržiava na území Sýrie a Iraku, kde bojujú v radoch IS či teroristických organizácií blízkych al-Káide. Asi 40 z nich naďalej žije v Holandsku.

Toto opatrenie umožňuje vyvolanie poplachu okamžite pri pokuse prekročiť holandské hranice s využitím príslušného cestovného pasu a súčasne bráni jeho využitiu pri eventuálnych cestách držiteľov dokumentov do iných krajín. Krok by mal minimalizovať aj riziko teroristického útoku zo strany džihádistov vracajúcich sa do krajiny.

V prípade osôb, ktoré naďalej žijú v krajine, je cieľom obmedzenie slobody ich pohybu.

V Holandsku je stále v platnosti štvrtý (druhý najvyšší) stupeň teroristického ohrozenia, čo znamená reálne riziko teroristickej hrozby bez konkrétnych indícií.