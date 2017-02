Schulz je nový vietor SPD. Merkelovú rozkýval

Centristická ľavica porazila konzervatívcov v pomere 31 ku 30 percentám. CDU/CSU pritom ešte pred týždňom vo výskume INSA vyhrávala o šesť percent, 33 ku 27 percentám.

Martin Schulz, líder SPD a volebný vyzývateľ kancelárky Angely Merkelovej. Autor: Reuters, Fabrizio Bensch

Je to len jeden prieskum a do septembrových volieb zostáva veľa času. Ale aj tak je to určite nepríjemná správa pre nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú. V tejto chvíli to vyzerá tak, že sa jej koaličný partner, sociálni demokrati, zdvíha z popola. Stojí za tým nový líder SPD a bývalý predseda Európskeho parlamentu (EP) Martin Schulz. Podľa agentúry Bloomberg boli naposledy v prieskumoch sociálni demokrati pred konzervatívcami v roku 2010.

Nie je Merkelová

Ukazuje sa, že Merkelová môže mať pravdu, keď hovorila, že ju čakajú najťažšie voľby. Skôr tým však asi myslela, že konzervatívci musia bojovať s nástupom krajnej pravice v podobe Alternatívy pre Nemecko (AfD). A kancelárka, ktorá je pri moci od novembra 2005, robí poriadok aj medzi vlastnými. Najmä za otvorenú migračnú politiku sa Merkelovej ako šéfke CDU dostáva veľa kritiky od sesterskej CSU v Bavorsku.

Od pondelka je politička oficiálnou kandidátkou konzervatívcov na kancelárku. "Víťazstvo prichádza s jednotou,“ uviedol podľa nemeckej agentúry DPA Horst Seehofer, šéf CSU a bavorský premiér.

Merkelová je však kandidátkou, ktorú v popularite poráža sociálnodemokra­tický uchádzač o kancelárske kreslo Schulz. Podľa prieskumu televízie ARD by ho pred šéfkou CDU uprednostnilo 50 percent Nemcov. Merkelovú vo výskume podporilo 34 percent opýtaných. "Je to efekt nového vetra,“ reagoval pre Pravdu na súčasný úspech Schulza v prieskumoch nemecký politológ Florian Hartleb.

Hoci je bývalý predseda EP v politike desaťročia, nikdy nepostúpil do úplne najvyšších poschodí vnútornej nemeckej politiky. Schulz sa najprv sústredil na regionálne voľby a od roku 1994 bol poslancom europarlamentu za SPD. V EP sa však prepracoval až na vrchol. Od januára 2012 do januára 2017 bol jeho predsedom. Na tomto poste Schulz skončil po mesiacoch špekulácií, že sa pokúsi uchádzať o kancelársky úrad.

Schulzovou najväčšou výhodou teda je, že nie je Merkelová. Lenže, aj keď sú z nej voliči unavení, myslím si, že ju uprednostnia. Joyce Mushabenová, odborníčka na nemeckú politiku

Keď to konečne oznámil, SPD aspoň momentálne v prieskumoch pomohol. "Schulzovou najsilnejšou stránkou je, že je novou tvárou v Berlíne,“ pripomína aj Thorsten Benner, riaditeľ Inštitútu pre globálnu verejnú politiku. "Nebol súčasťou Merkelovej vlády. Môže vierohodne podporovať agendu sociálnej spravodlivosti, ktorú pretláča v strane,“ uviedol pre Pravdu Benner.

Politológ z Berlína však tiež prízvukuje, že kým pre Schulza je výhodou neopozeranosť, Merkelová zase stavia na skúsenosť. "Tvrdí o sebe, že je pokojná líderka v náročných časoch. Na druhej strane je to aj jej slabosť. Časť Nemcov je z nej už unudená, niektorých si znepriatelila svojou utečeneckou politikou. Sú pripravení na novú tvár,“ uviedol Benner.

Odborníčka na nemeckú politiku Joyce Mushabenová z Missourskej univerzity v St. Louis tiež tvrdí, že niektorí voliči sú z kancelárky unavení. "Schulzovou najväčšou výhodou teda je, že nie je Merkelová. Lenže, aj keď sú z nej voliči unavení, myslím si, že ju uprednostnia. Najmä v časoch, keď sa bláznivému človeku podarilo ovládnuť Biely dom,“ uviedla Mushabenová s jasnou narážkou na nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Pre Schulza je pozitívne, že má silné európske zázemie a v tom môže konkurovať aj Merkelovej. No napriek vydarenému štartu bude pre neho výzvou etablovať sa na nemeckej politickej scéne. "Schulz nie je doma vo vnútornej politike, nemá vytvorené väzby a nie je ani tímovým hráčom,“ pripomína Hartleb.

Ukazuje sa, že Merkelová môže mať pravdu, keď hovorila, že ju čakajú najťažšie voľby. Autor: Reuters, DARRIN ZAMMIT LUPI

SPD tak musí zvažovať ďalšie politické kroky. Sociálni demokrati sú stále súčasťou vlády. Posunie ich však Schulz doľava? Bude sa snažiť otvoriť dvere možnej koalícii so Zelenými a radikálnou Ľavicou?

Podobné problémy však bude riešiť aj Merkelová. Bude bojovať o voličov krajne pravicovej AfD? Alebo sa bude naďalej pohybovať skôr v strede politického spektra? Má záujem na pokračovaní veľkej koalície s SPD či zvažuje aj iné možnosti?

AfD karty (zatiaľ) nemieša

Boj Merkelovej a Schulza tak do istej miery vracia nemeckú politiku do normálu. O víťazstvo vo voľbách sa uchádzajú dve hlavné tradičné politické strany. Hoci vodu mútiť budú aj radikáli z AfD, je nepravdepodobné, že by reálne zamiešali karty. Extrémisti sa vezú na vlne populizmu a protimigrantskej a protieurópskej rétoriky. No zdá sa, že AfD naráža na strop svojich možností. V popularite je to vyjadrené asi 15 percentami.

AfD bude mať problém osloviť širšie spektrum voličov, hoci je možné, že vo voľbách bude treťou najúspešnejšou stranou. Až 64 percent Nemcov pokladá AfD za extrémne pravicovú. Opak si myslí 24 percent voličov. Ale iba 9 percent je jednoznačne presvedčených, že AfD nie sú extrémisti. Vyplýva to z prieskumu agentúry YouGov.