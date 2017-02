Tamojšia Spolková prokuratúra v stredu uviedla, že 19-ročného Suleyma K. zatkli v oblasti Kolína nad Rýnom. Mladíka obvinili z členstva v teroristickej organizácii.

Podozrivý Suleym K. mal podľa vyšetrovateľov vycestovať cez Turecko do Sýrie koncom leta 2014, kde sa pridal k IS. Neskôr Sýriu opustil a v novembri toho istého roka sa vrátil do Turecka.