Vo Viedni sa dohodli: Balkánsku trasu uzavrú

Na ochranu hraníc majú jednotlivé krajiny poskytnúť policajtov a vojakov. Slovenské ministerstvo vnútra je pripravené pomáhať vyslaním policajtov. Nové opatrenia by mali pripraviť do apríla.

„Balkánska trasa zostáva pod kontrolou. Pre nové úlohy, ktoré môžu v tomto smere vzniknúť, vypracovávame bezpečnostný plán s partnermi zo strednej a z juhovýchodnej Európy,“ vyhlásili v stredu rakúsky minister vnútra Wolfgang Sobotka a minister obrany Hans Peter Doskozil, ktorí stretnutie svojich rezortných partnerov iniciovali.

Migračná cesta označovaná ako „balkánska“ vedie z Turecka do Nemecka, prípadne ďalej do západnej a severnej Európy a prechádza cez Grécko, Macedónsko, Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko a Rakúsko. Dnes po nej prichádza do Rakúska týždenne 500 až 1 000 ľudí.

Na konferencii sa okrem rakúskych hostiteľov zúčastnili zástupcovia Slovenska, Česka, Albánska, Bosny, Bulharska, Čiernej Hory, Chorvátska, Grécka, Kosova, Macedónska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovinska a Srbska.

„V rokoch 2015 a 2016 reagovala Európa na výzvy súvisiace s balkánskou trasou príliš neskoro. Preto sme ostražití a zapíname bezpečnostný pás radšej včas,“ zdôraznili rakúski ministri. Kým neexistuje dlhodobé riešenie únie, je potrebné na medzištátnej úrovni prijať balík opatrení proti nelegálnemu prevádzačstvu, uviedli.

Náš rezort vnútra je pripravený pomáhať pri ochrane hraníc tak ako doteraz. "Ministri sa zhodli na tom, aby jednotlivé krajiny poskytovali policajtov a vojakov na ochranu hraníc, kde dôjde k nárastu migrantov.

Slovensko v tomto ide príkladom. Len vlani sme mali v zahraničných misiách 346 policajtov, ktorí slúžili v Bulharsku, Macedónsku, Slovinsku, Maďarsku, Grécku, Srbsku a Taliansku, či už na základe bilaterálnych dohôd, alebo v rámci Frontexu, ale aj novej operácie Európskej pobrežnej a pohraničnej stráže, ktorej spustenie bolo jednou z priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ," uviedlo ministerstvo vnútra.

Slovensko má aktuálne 25 policajtov v Macedónsku a 10 v Srbsku. „Sme pripravení pomôcť takýmto spôsobom ako vlani aj ďalším krajinám,“ doplnil rezort. Na konferencii Slovensko zastupovali minister vnútra Robert Kaliňák a štátny tajomník ministerstva obrany Marián Saloň.

Balkánska trasa je už viac-menej uzavretá, mieni Braňo Tichý z mimovládky Človek v ohrození, ktorá sa zaoberá aj pomocou utečencom. Rakúsko hovorí o 100 až 200 ľuďoch, ktorí denne prechádzajú, čo sú už malé čísla. „Keď sa hranice zatvoria, bude to pravdepodobne vyvolávať ďalšie nepokoje v krajinách, v ktorých ľudia na úteku zostali na ceste. V Macedónsku a Srbsku nemajú technicky možnosť dostať sa ďalej, v Grécku tú možnosť majú, ale ide to extrémne pomaly,“ ozrejmil Tichý.

Rakúsko ohlásilo viaceré plánované opatrenia už pred konferenciou. Doskozil sa pre nemecký denník Die Welt vyjadril, že takzvaná balkánska migračná trasa stále nie je dostatočne uzavretá a Rakúsko preto plánuje novú tzv. balkánsku ofenzívu na ochranu hraníc.

Podľa Doskozila sa situácia môže kedykoľvek zhoršiť a na pakt o utečencoch medzi úniou a Tureckom sa nedá spoľahnúť. „Teraz sa musíme intenzívne pripraviť na to, že vláda v Ankare by mohla znovu otvoriť hranice,“ vyhlásil rakúsky minister obrany.

Pripomenul tiež, že vláda vo Viedni v súčasnosti pracuje na legislatívnych zmenách, ktoré umožnia vyslanie vojakov do zahraničia nielen z humanitárnych dôvodov, ale aj na ochranu hraníc.