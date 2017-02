Babiš vedie aj v januárovom prieskume

SITA |

Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR by aj podľa januárového prieskumu verejnej mienky agentúry Median vyhralo hnutie ANO ministra financií ČR, podnikateľa slovenského pôvodu Andreja Babiša, ktoré by podporilo 28,5 percenta voličov, kým Českú sociálnodemokratickú stranu (ČSSD) by uprednostnilo 19,5 percenta oslovených občanov.