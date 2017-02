Kaczynski Kyjevu: Bandera alebo Európa

Podľa Kaczynského glorifikácia Stepana Banderu na Ukrajine môže byť prekážkou na ceste jej eurointegračného úsilia. Aj poľský prezident Andrzej Duda nedávno vyhlásil, že Ukrajina sa musí vzdať uznania Organizácie ukrajinských nacionalistov, ako aj Ukrajinskej povstaleckej armády. Formácií, ktoré podľa Kyjeva „bojovali za nezávislosť štátu“.

„Roky sme proti tomu, aby bol na Ukrajine kult ľudí, ktorí páchali genocídu na Poliakoch,“ vyhlásil Kaczynski v rozhovore pre vydanie poľských novín Do Rzeczy s tým, že „v brutalite proti Poliakom prekonali Ukrajinci Nemcov“. Podľa jeho slov „aj keď je to vec Ukrajiny, ako sa rozhodne“, ale „prezidentovi Porošenkovi som jasne povedal, že s Banderom sa do Európy nedostanete“.

„Mám v tom jasno. Aj tak sme už dlho boli trpezliví, ale všetko má svoje hranice,“ dodal Kaczynski, považovaný za hlavnú postavu, ktorá poťahuje za nitky poľskej domácej i zahraničnej politiky. Z tohto pohľadu je dôležitá napríklad Kaczynského podpora nemeckej kancelárke Angely Merkelovej pred jej nedávnou návštevou vo Varšave.

„Pani Merkelová by nám najlepšie vyhovovala,“ povedal pre noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung poľský líder. Zároveň si neodpustil kritiku na adresu dominancie Nemecka v EÚ. „Pani Merkelová je absolútnou jednotkou v únii, a to nie je zdravé,“ upozornil Kaczynski. Reakcia Berlína nie je známa, ale zato v úvode vyjadrený postoj šéfa poľských vládnucich konzervatívcov nenechal na pokoji Kyjev.

Podľa ukrajinského Ústavu pamäti národa doteraz už 35 subjektov nesie v názve meno Stepana Banderu v rámci „dekomunizácie“. Napriek tomu z Kyjeva zaznela tvrdá reakcia na adresu Kaczynského.

„Na Ukrajine neexistuje Banderov kult osobnosti. Poľský politik sa jednoducho pokúša vnútiť celej spoločnosti pokrivený vlastný výklad dejín. Prekonal sám seba v nepochopení ukrajinskej a poľskej histórie,“ pokúsil sa v ukrajinskej televízii TV 112 obhájiť ťažko obhájiteľné Volodymyr Vjatrovyč, šéf ukrajinského Ústavu pamäti národa.

Podľa neho je mylné charakterizovať Banderu ako hlavného protipoľského hrdinu, rovnako ako ho spájať s poľsko-ukrajinským konfliktom v druhej svetovej vojne. Vjatrovyč sa napokon pokúsil aj o „protiútok“.

„Od roku 1943 sedel Bandera za mrežami. V čase, keď sa v rovnakej situácii ocitol aj šéf poľského ilegálneho odbojového hnutia Stefan Rovetski.“ Vraj sa zároveň čuduje aj snahe niektorých poľských politikov, ktorí za svoju povinnosť považujú hodnotenie ukrajinskej histórie.

Podľa neho také niečo si nedovolil žiaden ukrajinský politik vo vzťahu k poľským dejinám. „A to napriek tomu, že mnohé ulice a námestia v poľských obciach a mestách pomenovali po ľuďoch, ktorí vraždili ukrajinských civilistov,“ tvrdí šéf ukrajinského Ústavu pamäti národa, ktorý Banderu charakterizuje ako „typického revolucionára svojej doby“.

„Ťažko môžeme nazvať demokratom Józefa Piłsudského, ako aj ďalších poľských politikov tej doby, ktorí sa stali symbolom boja poľského ľudu za nezávislosť. Nie však ako demokratickí vládcovia, ale ľudia, ktorí povstali a organizovali zápas za slobodu svojho národa,“ vyjadril Vjatrovyč vlastný pohľad na časť poľskej histórie.

Reakciu na Kaczynského vyjadrenia si neodpustil ani ruský poslanec Alexej Puškov, predseda zahraničného výboru dolnej komory ruského parlamentu.

„Kaczynski sa vzrušuje: S Banderom do sa Európy nedostanete! Ibaže kam sa podeje kyjevský režim bez Banderu? Iného hrdinu nemá. Vari by to mal byť Šuškievič?“ napísal v sociálnej sieti ruský senátor. Podľa neho má Kyjev na výber: nedostať sa s Banderom do Európy alebo sa nedostať do Európy bez Banderu. Zároveň vyjadril predpoklad, podľa ktorého „Ukrajina bude mať v zálohe aj rozchod s Banderom“.