Šéf britských labouristov nechce Trumpa v Británii

„Donald Trump progapuje niečo, čo podkopáva medzinárodné právo. Podporuje nenávisť k ženám a v Spojených štátoch mal niekoľko hrozných vyhlásení. Taktiež sa vyhrážal postavením múru na hranici s Mexikom. Donald Trump by mal byť súdený pre podkopávanie medzinárodného práva a nemali by sme ho privítať na červenom koberci,“ povedal Corbyn pre britský denník The Independent.

Corbyn tiež vyjadril presvedčenie, že stretnutie s americkým prezidentom je správna vec, ale nepovažuje za korektné, aby Trump navštívil Britániu.