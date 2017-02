Vojnu začali USA, napísal Obamovi údajný strojca útokov z 11. septembra

Okamih, keď do druhej veže WTC narazilo ďalšie unesené lietadlo.

„Neboli sme to my, kto proti vám 11. septembra začal vojnu. Boli ste to vy a vaši diktátori v našej krajine,“ napísal Muhammad, ktorý sa narodil v Kuvajte, ale má pakistanské občianstvo. „Ruky máte stále postriekané krvou našich bratov, sestier a detí, ktorí boli zabití v Gaze,“ píše sa v úvode listu.

51-ročný Muhammad zmieňuje tiež nevinné obete amerických útokov bezpilotnými lietadlami a Spojeným štátom vyčíta mnoho vojenských intervencií, Irakom počínajúc a Vietnamom končiac.

„Alah nám pomohol vykonať útoky z 11. septembra, zničiť kapitalistické hospodárstvo a odhaliť úplné pokrytectvo vašich dlhodobých snáh nárokovať si demokraciu a slobodu,“ napísal údajný strojca atentátov, pri ktorých zahynulo najmä v New Yorku a Washingtone takmer 3 000 civilistov.

Muhammad v liste nazýva Obamu „hlavou hada“ a prezidentom „krajiny útlaku a tyranie“. Označuje ho však aj za „inteligentného právnika, dobre oboznámeného s ľudskými právami“. Obama podľa Muhammada „môže zabiť svojho nepriateľa bez súdu a hodiť jeho mŕtve telo do mora, namiesto aby ho dal jeho rodine“. Naráža tak na usmrtenie vodcu teroristickej siete al-Káida Usámu bin Ládina, ktorý sa k útokom z 11. septembra prihlásil.

Mohamedov 18-stránkový list začal vznikať v roku 2014 a datovaný je z roku 2015. Obama ho však dostal len pár dní pred odchodom z funkcie. Predstavitelia väznice Guantánamo na Kube, kde Muhammada zadržiavajú, totiž odmietali list odovzdať. Ich postoj podporili aj žalobcovia, podľa ktorých mal byť text potlačený ako propaganda. Odoslanie listu nariadil napokon až vojenský sudca.

Muhammada chytili v Pakistane v roku 2003. Od roku 2006 je v Guantáname, kde sa v roku 2007 priznal k zosnovaniu útokov z 11. septembra. Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) na neho však použila najtvrdšie vypočúvacie metódy, pripomenul server televízie CBS News.

Muhammadovi hrozí trest smrti, v liste však píše, že sa ho nebojí. „Nikdy vás, ani súd nepožiadam o milosť … Ak ma váš súd odsúdi na smrť, budem ešte šťastnejší, že sa stretnem s Alahom a prorokmi a uvidím svojich najlepších kamarátov, ktorých ste nespravodlivo zabili po celom svete a uvidím Usámu bin Ládina“ .