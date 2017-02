Stiahnutie Fillonovej kandidatúry si želá 70 percent voličov

Dôvodom je vyšetrovanie údajného neoprávneného obohacovania, ktorého sa mala dopustiť Fillonova manželka Penelope v rokoch 1988 až 2013.

Kandidát umiernenej pravice Fillon už skôr výzvy na odstúpenie odmietol s tým, že sa ničoho nezákonného nedopustil. Za to, že v minulosti zamestnával manželku a deti ako svojich asistentov, sa ale Francúzom ospravedlnil. Pripustil, že teraz sa na zamestnávanie príbuzných nahliada negatívne a že z dnešného pohľadu urobil chybu.

Pre škandál však už Fillon prišiel o pozíciu favorita prezidentských volieb. Podľa prieskumu z tohto týždňa by Fillon v prvom kole, ktoré sa koná 23. apríla, skončil až tretí s 20 percentami hlasov. Do druhého kola 7. mája by postúpila kandidátka krajnej pravice Marine Le Penová a nezávislý kandidát Emmanuel Macron, ktorý by podľa tohto prieskumu s prevahou vyhral (so 65 percentami ku 35 percentám Le Penovej).

Škandál okolo Fillona prepukol koncom januára, keď týždenník Le Canard enchaîné začal zverejňovať informácie, podľa ktorých Penelope Fillonová ako asistentka svojho manžela a potom jeho kolegu v rokoch 1988 až 2013 od štátu neoprávnene získala celkom 831 440 eur. Fillon ako niekdajší zákonodarca podľa časopisu tiež odmenil svoje deti ako svojich asistentov. Ďalších zhruba 100 000 eur dostala manželka za údajné písanie pre médiá.