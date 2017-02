Bude z bývalej pani učiteľky prvá dáma?

Vydatá 40-ročná žena s troma deťmi spoznala žiaka Emmanuela, keď mal len niečo vyše 15 rokov. Učila francúzsku literatúru a latinčinu a viedla divadelný krúžok na jezuitskej škole v meste Amiens. O rok neskôr ju presvedčil, aby spolu napísali divadelnú hru. Tvorili každý piatok. Zblížili sa. Postupne najviac, ako sa dá medzi ženou a mužom; pravda, v tomto prípade ešte len s tínedžerom…

Rodičia gymnazistu zasiahli a syna presunuli do školy v Paríži. Lenže sa nevzdal. Učiteľke povedal, že keď sa vráti, vezme si ju za manželku. Pravidelne jej telefonoval. Trogneuxová sa neskôr zdôverila, že ju krok za krokom nakoniec zlomil. „Povedala som si, že premárnim život, ak to neurobím,“ priznala sa týždenníku Paris Match o svojom rozhodnutí rozviesť sa a zosobášiť sa s Macronom.

Bezdetní, ale so psom

Trogneuxová sa naplno vrhla do novej lásky napriek riziku, ako sa zachovajú jej tri deti. Citlivo to prežíval aj Macron, ktorý bol nakoniec veľmi milo prekvapený. V dokumente televízie France 3 najprv vyslovil vďačnosť všetkým Francúzom, že sa tolerantne pozerajú na vekový rozdiel, ktorý medzi ním a jeho ženou predstavuje takmer jedno štvrťstoročie. „Zvlášť sa chcem poďakovať deťom Brigitte,“ povedal, keď poukázal, že to nemohlo byť pre ne ľahké.

Mimochodom, o niečo skôr ako Trogneuxová spoznala žiaka Emmanuela jej dcéra Laurence, ktorá navštevovala rovnakú školu. „Je tam jeden blázonko, vie všetko o všetkom,“ oznámila doma matke. Mladými očami mala v podstate pravdu. Tínedžer sa zaujímal o všetko, pôsobil ako dospelý, pričom lepšie si rozumel s učiteľmi ako so spolužiakmi.

Všetky deti Trogneuxovej sa uchytili. Laurence je kardiologička. Má ešte dvoch synov – Sébastien sa živí ako inžinier a Typhaine pracuje ako advokát. Matke sa postarali o to, že má sedem vnúčat. Macron si ich obľúbil tak, že keď idú za nimi, nehovorí o „jej“ vnúčatách, ale o „ich“, čiže akoby spoločných.

Trogneuxová používa svoje dievčenské meno. Vrátila sa k nemu po rozvode. Manželstvo s Macronom je bezdetné. Keď sa dali dokopy, ešte bola veku, že by možno mohla mať dieťa, ale dohodli sa, že sa nebudú snažiť o splodenie potomka. Do Elyzejského paláca by sa však nasťahovali v trojici: „Majú argentínsku dogu, ktorá počuje na meno Figaro. Je to pes, čo by v máji mohol vystriedať labradora Philae, ktorého má dosluhujúci prezident François Hollande,“ poznamenal časopis Gala.

Najbližšia opora

O Trogneuxovej sa povráva, že v podstate zostala učiteľkou Macrona, odkedy sa vydal na politickú dráhu. „Jemným hlasom mu vie povedať pravdu za každých okolností, zabrániť pochlebovačstvu, primať ho zamyslieť sa nad chybami rovnako ako nad úspechmi,“ podotkol Paris Match.

Tento týždenník je vo Francúzsku najčítanejší. Podobne ako ostatné obrázkové časopisy prejavuje veľký záujem o život Macrona s Trogneuxovou. Bývalá pani učiteľka slúži ako vynikajúci prvok politického marketingu pre prezidentského kandidáta. Prospech je obojstranný – táto dvojica na titulnej strane dokáže zvýšiť priemerný predaj niekedy o 30 až 40 percent.

Dá sa povedať, že spoločný život so 63-ročnou Trogneuxovou sa stal pre 39-ročného Macrona mediálnou výhodou. Psychologicky to dobre účinkuje na voličov, naznačil odborník na politickú komunikáciu Philippe Moreau-Chevrolet: „Spoločné fotografie ukazujú stabilný imidž. Macron si vybral niekoho, komu zostáva verný,“ povedal pre noviny Le Figaro.

Sladkosti a mládež

Bývalá učiteľka pochádza z bohatého zázemia. Rodinný podnik s cukrovinkami vlastní piata generácia s priezviskom Trogneux. „Ročný obrat firmy dosahuje štyri milióny eur,“ napísal časopis L'Express. Rodina je zvlášť pyšná na mandľové pusinky. V roku 1992 získali hlavné ocenenie za najlepšiu regionálnu špecialitu na medzinárodnom veľtrhu v Paríži. Lacné nie sú. Webová stránka firmy napríklad ponúka 720-gramové balenie s 36 kusmi za 27 eur.

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v apríli. Keby Macron postúpil do druhého kola a zvíťazil v ňom, Trogneuxová už má jasno v hlave, o čo by sa zaujímala ako prvá dáma. Snažila by sa pomáhať mladým ľuďom na predmestiach, ktorí sú mnohí slabo vzdelaní a ťažko si nachádzajú prácu. „Je nenormálne ponechať časť obyvateľstva bez nádeje. Ako učiteľka som veľmi dobre spoznala mladých. Môj zápas bude o vzdelávanie. Ak ich opustíme na začiatku ich cesty životom, tak to vybuchne,“ varovne zdôraznila pre Paris Match.