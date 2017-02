Putin sa chce stretnúť s Trumpom, možno sa zídu v Ľubľane

Po rokovaní so slovinským prezidentom Borutom Pahorom šéf Kremľa nevylúčil, že by sa s novým americkým prezidentom Donaldom Trumpom mohol zísť v slovinskej metropole Ľubľane.

Moskva podľa Putina víta Trumpovo vyhlásenie o potrebe zlepšenia vzťahov medzi oboma štátmi. Putin čaká, až bude americká vláda pripravená na dialóg. Oba štáty môžu spoločne čeliť hrozbám terorizmu a iným globálnym výzvam, zdôraznil ruský vodca.

Pripravenosť k rusko-americkému summitu vyjadril po amerických prezidentských voľbách Kremeľ aj Biely dom. Dátum prvého stretnutia Putina s Trumpom ale zatiaľ stanovený nebolo. Prvýkrát spolu obaja štátnici telefonicky hovorili pred dvoma týždňami. Rozhovor vraj bol „dobrý, konštruktívny a užitočný“.

Podľa nedávneho vyhlásenia ruského prezidentského hovorcu sa prvé priame rokovanie uskutoční v najbližších mesiacoch, pretože stretnutie si vyžaduje starostlivú prípravu. Ruské médiá špekulujú, že Putin by sa s Trumpom mohol zísť ešte pred summitom skupiny najväčších ekonomík sveta G20, ktorá sa uskutoční 7. a 8. júla v Hamburgu.

Putin v piatok vyhlásil, že nemá nič proti tomu, aby sa jeho budúce stretnutie s Trumpom konalo v Ľubľane. Dodal, že dohoda o mieste konania nezáleží len od Moskvy, ale závisí od mnohých ďalších okolností.

Slovinský prezident stretnutím s Putinom začal svoju oficiálnu návštevu Ruska. Ešte v piatok bude Pahor rokovať s ruským premiérom Dmitrijom Medvedevom.

Vo štvrtok v rozhovore pre spravodajský portál Politico Pahor povedal, že cestuje do Moskvy s cieľom „prehovoriť“ Putina, aby podporil prímerie na východe Ukrajiny. Politico poznamenal, že slovinský prezident chce využiť to, že prvá dáma USA pochádza zo Slovinska, a súčasne blízke vzťahy s Ruskom.

Z Moskvy Pahor zamieri do Kyjeva na rozhovory s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom. „Nemám žiadny oficiálny mandát, ale ak by som niečo dosiahol, hocijaký malý krok, bol by som spokojný,“ citovala Pahora slovinská tlačová agentúra STA.

Zo Slovinska pochádza Trumpova terajšia manželka Melania, ktorá sa v roku 1970 narodila ako Melanija Knavsová v juhoslovinskom meste Novo Mesto a detstvo prežila v päťtisícovej Sevnici. Putin už v Ľubľane jeden summit absolvoval, v roku 2001 sa v slovinskej metropole stretol s vtedajším prezidentom USA Georgom Bushom mladším.