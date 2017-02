Melania Trumpová sa vymyká štandardom. Chýbala po boku Abeovej

Ako upozornila stanica CNN, patrí k nej okrem iného sprievod manželiek oficiálnych návštev, ktoré prvé dámy berú do múzeí, škôl, záhrad a k pamätníkom. V prípade manželky japonského premiéra Šinzóa Abeho Melania Trumpová po boku Akie Abeovej nebola.

Na programe ženy predsedu japonskej vlády boli v piatok dva body – návšteva Gallaudetovej univerzity pre hluchonemých a stretnutie s výborom, ktorý organizuje festival kvetov sakur na japonskom veľvyslanectve. Na oboch podujatiach bola Abeová sama.

Trumpová sa rozhodla do konca školského roka bývať so synom Barronom v New Yorku, takže nie je prítomná v Bielom dome. Japonský pár pozdravila až v piatok popoludní a odletela spoločne s ním a s manželom na Floridu, kde spoločne strávia víkend v rodinnom letovisku Mar-a-Lago.

V piatok boli oba manželské páry na večeru v Mar-a-Lago, dnes sa tam majú páni venovať golfu a dámy tráviť deň spoločne.

Abeovú pri jej minulých návštevách v USA prvé dámy sprevádzali – Michelle Obamová v roku 2015 a v roku 2007 Laura Bushová.