Trump je v Bielom dome osamelý. Na nový príbytok si stále zvyká

Pre amerických prezidentov býva krátka cesta z Oválnej pracovne do rezidencie o poschodie vyššie signálom návratu k rodine a k normálnemu životu. Pre Trumpa je ale život v Bielom dome skôr v znamení samoty, napísala dnes agentúra AP.

Manželka a najmladší syn prezidenta žijú v New Yorku a dospelých potomkov zamestnávajú hlavne ich mladé rodiny. Prvé večery Donald Trump zatiaľ trávi v Bielom dome sám, spojenie so svetom mu obstaráva len telefón a televízia. Dramatická zmena životných podmienok sedemdesiatročného prezidenta trochu vykoľajila.

Je očarený krásou a históriou Bieleho domu

Hlava štátu si podľa ľudí z Bieleho domu na nový príbytok vo Washingtone stále zvyká. Trump je vraj očarený krásou a históriou Bieleho domu, ale vníma ho stále skôr ako úrad. Jeho poradcovia predpokladali, že Trump bude tráviť večery pracovnými schôdzkami. Prezident ale hlavne telefonuje so svojimi starými priateľmi alebo s poslancami.

Ľudia často Trumpovi telefonujú na jeho osobný mobil. Trump ale cez svoj telefón so svojimi priateľmi nehovorí, volá im späť cez zaistené linky.

Sám Trump tvrdí, že spí denne štyri až päť hodín. Svojim spolupracovníkom telefonuje často neskoro večer alebo skoro ráno, ešte než sa z rezidencie premiestni do západného krídla Bieleho domu, kde má kanceláriu. Šéfa Snemovne reprezentantov Paula Ryana nedávno zastihol telefonát z Bieleho domu uprostred rannej rozcvičky.

Poradcovia Trumpovi zakazujú televíziu. Zrejme márne

Trumpovi poradcovia sa cez deň snažia obmedziť prezidentovo sledovanie káblových spravodajských televízií, ale do rezidencie, kde prezident trávi večery, ich vplyv nesiaha. Nedávno sa vraj stalo, že Trump pri jednom rozhovore odložil telefón, aby mohol televíziu zosilniť. Keď sa vrátil, sťažoval sa na „vymyslené“ správy televízie CNN.

Životný štýl nového prezidenta v mnohom pripomína rytmus, na ktorý bol po desaťročia zvyknutý vo svojom newyorskom sídle Trump Tower. Trump si rád užíval pohodlie domova a pred manhattanským spoločenským životom dával prednosť večerom vo svojom Penthouse s priateľmi, rodinou a televíziou.

Prvá dáma Melania Trumpová žije v New Yorku so synom Barronom a do konca školského roka sa do Washingtonu nepresťahuje. V hlavnom meste bola naposledy pri inaugurácii, s manželom sa vída len občas cez víkendy vo floridskom letovisku Mar-a-Lago. Dcéra Ivanka sa už s manželom Jaredom Kushnerom do metropoly presunula, zatiaľ si ale zvykajú na nový príbytok.

Aj Trump sa snaží zvyknúť si na nové obydlie, napísala AP. Najal si bytového architekta, aby rezidenciu v Bielom dome prispôsobil svojim potrebám. V nedávnom rozhovore pre televíziu Fox News prezident vyhlásil, že bývanie v Bielom dome je svojím spôsobom surrealistická skúsenosť. „Treba sa cez to preniesť,“ poznamenal.