Bojoval za Donbas a dobojoval

„Všetci zavraždení lídri zahynuli ďaleko od frontovej línie. V situácii, ktorá nemala nič spoločné s bojovými aktivitami,“ reagoval denník The New York Times s tým, že osudnými sa im stali dobre pripravené pasce v autách, v jednom prípade v „pokazenom“ výťahu a Giviho zavraždili v jeho kancelárii.

Mnohí si dnes kladú otázku: Na čí rozkaz konajú vrahovia lídrov ukrajinských povstalcov? Povstalci obviňujú Kyjev z vyhlásenej teroristickej vojny a v ukrajinskej metropole sa zase pokúšajú brániť tvrdením, že „potrebujeme nie mŕtvych, ale živých zločincov ako svedkov krviprelievania v Donbase“.

„Môže ísť o vnútorný zápas vo vedení separatistov alebo o pokus Ruska zosilniť kontrolu, o likvidáciu nevyspytateľných, aj keď miestnych populárnych veliteľov, ktorí bojujú na jeho strane,“ je mottom kyjevských špekulácií. Moskva to však od začiatku rázne odmieta.

Po legendárnej bitke o medzinárodné letisko v Donecku situáciu začala preberať do svojich rúk povstalecká armáda a „ľudoví velitelia“ so svojimi prápormi už dohrali svoju úlohu. Mohol by to byť aj prípad Tolstycha (Giviho), posledného z veliteľov s vlastným práporom Somali.

Podľa viacerých pozorovateľov práve jeho vražda má znamenať koniec „národnej vojny“ výmenou za kontrolu armády. Väčšina zavraždených veliteľov sa preto „preorientovala“ skôr na vnútorné aktivity ako na frontové udalosti.

Tolstych, pôvodne veliteľ tanku a v civile vodič nakladača v káblovke, pochádzal z doneckého Iljovska. Korene po starom otcovi mal však na Kaukaze. Odtiaľ je aj jeho gruzínska prezývka Givi. Počas bojov o letisko v Donecku, aspoň podľa dostupne zverejnených videí, sa viac ako bojom na fronte venoval propagovaniu samého seba pred novinármi.

Vraždy povstaleckých veliteľov V Donbase V posledných dvoch rokoch zabili viacerých poľných veliteľov v samozvaných republikách. Nie však na poli boja. 2015 Január – Alexander B e d n o v (Betmen) , exminister obrany tzv. Luhanskej ľudovej republiky (LĽR), obviňovaný miestnou vládou z krádeží, únosov a mučenia. Zabili ho počas prestrelky pri zatýkaní, keď „prejavil tvrdý ozbrojený odpor“. Jeho okolie to odmieta a tvrdí, že za vraždou bol Igor Plotnickij, šéf LĽR, v snahe zbaviť sa veliteľov a upevniť si tak moc.

, exminister obrany tzv. Luhanskej ľudovej republiky (LĽR), obviňovaný miestnou vládou z krádeží, únosov a mučenia. Zabili ho počas prestrelky pri zatýkaní, keď „prejavil tvrdý ozbrojený odpor“. Jeho okolie to odmieta a tvrdí, že za vraždou bol Igor Plotnickij, šéf LĽR, v snahe zbaviť sa veliteľov a upevniť si tak moc. Jevgenij I š č e n k o , jeden z veliteľov Kozáckej gardy. Kontroloval Pervomajsk ležiaci na strategickej tzv. bachmutovskej trase a viackrát sa vyhrážal Plotnickému. Oficiálna verzia: zahynul po útoku ukrajinskej diverznej skupiny.

, jeden z veliteľov Kozáckej gardy. Kontroloval Pervomajsk ležiaci na strategickej tzv. bachmutovskej trase a viackrát sa vyhrážal Plotnickému. Oficiálna verzia: zahynul po útoku ukrajinskej diverznej skupiny. Máj – Alexej M o z g o v o j , veliteľ práporu Prízrak. Zahynul pri explózii nastraženej trhaviny vo svojom služobnom vozidle na území kontrolovanom LĽR. Oficiálna verzia: zahynul po útoku ukrajinskej diverznej skupiny. Necelé dva mesiace pred smrťou tvrdil, že „boj povstalcov s fašizmom“ nie je nič iné ako obchod a spôsob, ako zarobiť. Kritizoval podpis dohôd z Minska.

, veliteľ práporu Prízrak. Zahynul pri explózii nastraženej trhaviny vo svojom služobnom vozidle na území kontrolovanom LĽR. Oficiálna verzia: zahynul po útoku ukrajinskej diverznej skupiny. Necelé dva mesiace pred smrťou tvrdil, že „boj povstalcov s fašizmom“ nie je nič iné ako obchod a spôsob, ako zarobiť. Kritizoval podpis dohôd z Minska. December – Pavel D r j o m o v, kozácky ataman, veliteľ pluku, kritik Igora Plotnického. Zabili ho po tom, čo ho nečakane vyzvali vycestovať zo Stachanova do Pervomajska. Jeho vozidlo explodovalo na ceste kontrolovanej povstalcami. Jeho stúpenci tvrdia, že likvidácia atamana vyhovovala Plotnickému, ktorý však o Drjomovovi hovoril ako „dobrom veliteľovi“. 2016 September – Jevgenij Ž i l i n , líder organizácie Oplot, dislokovanej v Charkove. Zavraždili ho v Moskovskej oblasti. Záver vyšetrovateľov: dôvodom vraždy – komerčná činnosť obete.

, líder organizácie Oplot, dislokovanej v Charkove. Zavraždili ho v Moskovskej oblasti. Záver vyšetrovateľov: dôvodom vraždy – komerčná činnosť obete. Október – Arsen P a v l o v , veliteľ práporu Sparta (Motorola), zahynul pri návrate domov na následky na diaľku odpálenej po domácky vyrobenej nálože uloženej vo výťahu. Na rozdiel od väčšiny obetí nekritizoval vládnu moc, netúžil po kariére. Jeho „mínusom“ mohla byť rastúca prirodzená autorita a s tým spojená popularita. Oficiálna verzia: zahynul po útoku ukrajinskej diverznej skupiny.

, veliteľ práporu Sparta (Motorola), zahynul pri návrate domov na následky na diaľku odpálenej po domácky vyrobenej nálože uloženej vo výťahu. Na rozdiel od väčšiny obetí nekritizoval vládnu moc, netúžil po kariére. Jeho „mínusom“ mohla byť rastúca prirodzená autorita a s tým spojená popularita. Oficiálna verzia: zahynul po útoku ukrajinskej diverznej skupiny. Armen B a g i r j a n (Baggi), poľný veliteľ, spolu s viacerými podriadenými ho zastrelili v Slavjanoserbsku v LĽR, kde od roku 2015 šéfoval miestnej administratíve. 2017 Február – Michail T o l s t y ch (Givi), veliteľ práporu Somali, zavraždili ho v jeho pracovni neďaleko Donecka. ZDROJ: BBC

Zo záznamov, ktoré im umožnil urobiť, vidieť, že nikdy nekonal v rukavičkách. Napríklad v prípade zajatých ukrajinských vojakov. Platí to však aj v opačnom garde. Akurát kyjevskí vyšetrovatelia si nerobia teatrálne svedectvá o vypočúvaní zajatých separatistov či podozrivých.

„Zavraždili hrdinu v očiach dvoch až troch miliónov obyvateľov Donbasu a desiatok miliónov Rusov. Samozrejme, teraz budú hovoriť o miestnom vybavovaní si účtov,“ reagoval na smrť Giviho pre ruský televízny portál EG kyjevský politológ Michail Pogrebinskij. Zároveň tiež upozornil, že hrdinov odporu vraždia vrahovia profesionálne jedného po druhom.

„Veľmi sa to podobá na rukopis nacionalistických teroristických oddielov, ktoré v minulosti útočili proti Poliakom, a na východe Ukrajiny je dnes veľa takých, ktorí by chceli konať rovnakými metódami,“ myslí si Pogrebinskij. V tejto súvislosti pripomenul, že Moskva ich doteraz krotila v obave, že ju obvinia z napomáhania terorizmu.

„Po zavraždení Giviho však môžu stúpenci drastických opatrení vyceriť zuby a výsledkom bude vlna odvetného teroru. Nik na oboch stranách sa už potom nebude cítiť bezpečne vrátane politikov v Kyjeve, ktorí posielajú ľudí na smrť,“ dodal kyjevský politológ s tým, že to platí aj o tých, ktorí vystupujú v ruskej televízii.