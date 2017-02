World Press Photo vyhrala snímka vraha ruského veľvyslanca v Ankare

Víťazná snímka za rok 2016 v súťaži World Press Photo. Autor: Reuters

Vo chvíli, keď turecký policajt začal 19. decembra v galérii tureckej metropoly strieľať na ambasádora Andreja Karlova, sa všetci prítomní skrývali a báli o život. Turecký fotograf riskoval a nafotil sériu snímok, ktorú nazval Vražda v Turecku.

Karlova zabil na vernisáži v ankarskej galérii policajt 22-ročný Mevlut Mert Altintaş, ktorý naznačil bezprostredne po čine, že išlo o pomstu za bombardovanie a dobytie severosyrského mesta Aleppo. Potom ho turecká polícia zastrelila.

Podľa predsedu tohtoročnej poroty World Press Photo je víťazná snímka mimoriadne pôsobivá. „Myslím si, že Burhan bol ohromne statočný, dokázal v ovzduší strachu neuveriteľne zachovať pokoj a vznikli veľkolepé zábery,“ povedal šéf odbornej poroty Stuart Franklin k voľbe fotografie roka.

World Press Photo za rok 2016

Víťaznú snímku vybrali z 80 408 foto­grafií, ktoré do súťaže poslalo 5 034 fotografov zo 125 krajín sveta. Porota nakoniec udelila ceny v ôsmich kategóriách 45 fotografom z 25 krajín. Ich snímky často približujú hlavné udalosti minulého roka, teda konflikty v Iraku a Sýrii, migračné krízy, smrť kubánskeho lídra Fidela Castra a olympijské hry v Brazílii. Boli medzi nimi napríklad aj zábery toho, ako ľudstvo ničí prírodu.

Za Ozbilicom sa v kategórii súčasnej udalosti na druhom a treťom mieste umiestnili fotografi z Rumunska a Nemecka a snímky o migrantoch. Kategóriu pre zachytenie bežného života vyhral čilský fotografom Tomas Munita z amerického denníka The New York Times so snímkou ​​Kuba na prahu zmeny. Kategóriu všeobecné spravodajstvo vyhral Francúz Laurent Van der Stockt s fotografiou Útok na Mosul pre denník Le Monde.

Medzinárodná súťaž World Press Photo sa začala v roku 1955. V minulom ročníku za rok 2015 vyhrala snímka od Austrálčana Warrena Richardsona, na ktoréej otec odovzdáva dojčatá do rúk ďalšej osoby pod ostnatým drôtom na hranici Srbska a Maďarska.

Najlepšou športovou fotografiou za rok 2015 sa vlani stala snímka zachytávajúca pád českého lyžiara Ondreja Banka v kombinačnom zjazde na majstrovstvách sveta v USA, ktorého autorom bol Rakúšan Christian Walgram.