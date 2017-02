Rusko, Čína a OSN odsúdili nedeľňajší raketový test KĽDR

Peking zároveň uviedol, že svoj podiel na ďalšom zbrojnom teste KĽDR nesú Spojené štáty a aj Južná Kórea. Ukrajina, ktorá v súčasnosti BR OSN predsedá, oznámila, že na pondelkový večer bola kvôli raketovej skúške zvolaná mimoriadna schôdzka Bezpečnostnej rady. Severokórejský test kritizoval aj generálny tajomník OSN António Guterres.

Podľa Guterresa ide o „ďalšie problematické porušenie“ rezolúcií BR OSN. „Vedenie KĽDR sa musí vrátiť k plnému dodržiavaniu svojich medzinárodných záväzkov a na cestu vytvorenia denuklearizačných zón,“ uviedol Guterres vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra Reuters.

K zvolaniu BR OSN vyzvali Spojené štáty, Južná Kórea a Japonsko. Ukrajinská misia podľa agentúry AFP následne informovala, že stretnutie by sa malo začať v pondelok o 17:00 miestneho času (23:00 SEČ). Čína a Rusko sú spoločne s USA, Veľkou Britániou a Francúzskom stálymi členmi Bezpečnostnej rady s právom veta a hrajú tak kľúčovú úlohu pri hlasovaní o rezolúciách.

Peking kritizuje svojho spojenca

Čína je najbližším diplomatickým spojencom KĽDR a hlavným dodávateľom hospodárskej pomoci tejto chudobnej krajine. V poslednom čase ale silnie rozhorčenie Pekingu nad vojenskými testami Severnej Kórey. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničia Keng Šuang v pondelok v reakcii na nedeľnú raketovú skúšku uviedol, že Peking s raketovými testami KĽDR nesúhlasí a že sú v rozpore s rezolúciami OSN.

„Základnou príčinou severokórejských jadrových a raketových testov sú spory KĽDR s USA a Južnou Kóreou,“ povedal ďalej hovorca čínskej diplomacie, ktorá v poslednom čase čelí na západe kritike, že nevyvíja na Severnú Kóreu dostatočný tlak. Hovorca Keng dodal, že sa Čína dlhodobo snaží Soul a Washington prinútiť, aby viedli s KĽDR dialóg.

Podľa čínskeho denníka Global Times, ktorý vydáva vládnuca komunistická strana, je KĽDR znepokojená a rozhorčená, pretože je predmetom tvrdých sankcií a pretože americká „vojenská hrozba, ktorej čelí, vyzerá veľmi reálne“.

Kremeľ vyzýva k zdržanlivosti

Ruské ministerstvo zahraničia vyjadrilo nad testom KĽDR znepokojenie a vyzvalo všetky zainteresované strany, aby sa zdržali krokov, ktoré by mohli vystupňovať napätie na Kórejskom polostrove. Rusko má so Severnou Kóreou spoločnú hranicu a bolo jej spojencom v sovietskej ére. Moskva kritizuje severokórejský zbrojný program a súčasne vyzýva všetky strany k zdržanlivosti s tým, že príliš dôrazný postup voči Pchjongjangu by bol kontraproduktívny.

Severná Kórea v nedeľu oznámila, že vykonala „úspešný test nového typu rakety zem-zem stredného až dlhého doletu, ktorá je schopná niesť jadrovú hlavicu“. Podľa Pchjongjangu na skúšku dohliadal sám diktátor Kim Čong-un.

KĽDR uviedla, že raketu odpálila do veľkej výšky s ohľadom na bezpečnosť susedných krajín. Juhokórejská armáda oznámila, že strela dosiahla výšku asi 550 kilometrov a dopadla zhruba po 500 kilometroch letu do Japonského mora.

Juhokórejské ministerstvo obrany je presvedčené, že najnovší raketový test KĽDR bol provokáciou, ktorej cieľom bolo vyskúšať reakciu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.