Trumpova zahraničná politika nikam nesmeruje, mieni expert

Kadiaľ sa bude americká diplomacia uberať, bude podľa neho záležať aj od toho, komu z Trumpovho okolia sa podarí získať najväčší vplyv.

Vormann, ktorý v utorok hovoril so zahraničnými novinármi v Berlíne, za zatiaľ najnebezpečnejšiu tendenciu považuje odklon novej americkej administratívy od idealizmu, od zastávania sa určitých hodnôt a od podpory otvorenej spoločnosti.

„V zásade je to tak, že Trump nesleduje žiaden ideologický smer, ide mu len o seba samého. To je vidieť na tom, ako koná bez ohľadu na historický kontext alebo historické aliancie. Ukazuje sa to aj na tom, že si veľa protirečí, že rád strieľa od boku a je veľmi impulzívny,“ mieni Vormann, ktorý pripomína napríklad Trumpove rozdielné vyjadrenie o Severoatlantickej aliancii (NATO).

Oveľa viac ako politické vízie alebo ideologické školy sú podľa Vormanna pre novú americkú hlavu štátu dôležité osobné vzťahy, staré priateľstvá alebo lojalita jemu blízkym. „(Trump) Chápe zahraničnú politiku ako hru s nulovým súčtom, to znamená, že keď ostatní prehrávajú, vyhrávajú Spojené štáty,“ tvrdí nemecký expert.

„Je tiež dôležité porozumieť tomu, že je obchodníkom, ktorý sa snaží dobre hrať s kartami, ktoré má, a nechce, aby mu do nich ostatní videli,“ konštatuje Vormann, podľa ktorého ale taký postup znepokojuje spojencov.

Tých sa zrejme v sobotu na bezpečnostnej konferencii v Mníchove bude snažiť upokojiť americký viceprezident Mike Pence, ktorý má vystúpiť so zásadným prejavom. „Vždy, keď sa k zahraničnej politike vyjadroval niekto iný ako Trump, tak to bolo preto, aby upokojil a stabilizoval situáciu,“ podotýka nemecký odborník. „Očakávam práve takéto signály smerom k NATO alebo EÚ,“ vyjadruje svoje presvedčenie Vormann.

Ako sa bude americká zahraničná politika vyvíjať dlhodobo, záleží podľa Vormanna aj na rozložení síl v bezprostrednom okolí Donalda Trumpa. „Teraz sa zdá, že sa v jeho tíme preskupujú sily a ultrapravica získava na význame. Steve Bannon sa stal ústrednou postavou,“ hovorí Vormann na adresu Trumpovho politického poradcu a muža, ktorého názory mnohí označujú za xenofóbne či rasistické. Naopak vplyv výrazne umiernenejšieho personálneho šéfa Bieleho domu Reincea Priebusa, podľa Vormanna, slabne.