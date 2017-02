Muža uznali vinného z vraždy. Spáchal ju pred takmer 38 rokmi

V obnovenom procese rozhodovala porota o Hernandezovej vine deväť dní. V procese z roku 2015 porota verdikt nevyniesla.

Dňa 25. mája 1979 uniesli v New Yorku šesťročného Etana Patza. Nikdy sa ho nepodarilo nájsť.

V roku 2001 chlapca oficiálne vyhlásili za mŕtveho. Okresný prokurátor v New Yorku prípad v roku 2010 znova otvoril. Miestna polícia zatkla v roku 2012 muža, ktorý sa priznal, že pred vyše troma desaťročiami chlapca zavraždil. Bol ním Pedro Hernandez, ktorý uviedol, že chlapca v pivnici menšieho obchodu, v ktorom pracoval, zadusil. Telo v plastovom vreci hodil do odpadu. Polícia Hernandeza zadržala 23. mája 2012 v štáte New Jersey. Počas výsluchu sa k činu priznal.

Išlo o jeden z prvých prípadov v USA, keď sa fotografia nezvestného dieťaťa objavila na škatuliach s mliekom, čo malo pomôcť pri pátraní.