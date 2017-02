V Nemecku mienia zakázať detské manželstvá

Podľa rovnakého zdroja sa predsedovia parlamentných frakcií CDU a SPD, Volker Kauder a Thomas Opperman, ako aj predsedníčka skupiny zákonodarcov CSU Gerda Hasselfeldtová v zásade zhodli na plynulej realizácii návrhu zákona z dielne spolkového ministra spravodlivosti Heika Maasa.

Podľa neho by sa v budúcnosti mali vyhlásiť za neplatné všetky manželstvá uzavreté za účasti osôb vo veku do 16 rokov; malo by sa to týkať aj zväzkov uzavretých mimo územia Nemecka. Rozhodujúci bude pri posudzovaní tohto aspektu termín uzavretia manželstva.

Hranicu veku vhodného na uzavretie manželstva chcú v Nemecku zvýšiť na 18 rokov.

Napriek istým odlišnostiam názorov na niektoré aspekty problematiky sa predstavitelia vládnych strán zhodli na tom, že právny štát musí zabezpečiť, aby nemohli vzniknúť manželstvá uzavreté proti vôli niektorého zo zainteresovaných. Dané zmeny sú podľa nich nutné predovšetkým kvôli ochrane mladých žien.