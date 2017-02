Do Ria putuje 9-tisíc vojakov kvôli zaisteniu bezpečnosti

Vojaci majú dohliadať na poriadok v Riu do 22. februára, a to najmä kvôli možným nepokojom zo strany policajtov, ktoré by mohli narušiť blížiaci sa najslávnejší brazílsky karneval. Ten by mal v Riu začať 24. februára a trvať do 1. marca.

Prezident svojím nariadením len čiastočne vyhovel požiadavke guvernéra štátu Rio de Janeiro Luiza Fernanda Pezaa, ktorý chcel, aby boli vojaci rozmiestnení na celom území štátu až do 5. marca.

Brazílsky minister obrany Raul Jungmann v utorok na tlačovej konferencii oznámil, že vojaci sú už v uliciach. „Je to preventívne opatrenie,“ povedal Jungmann s tým, že bezpečnosť v štáte je pevne pod kontrolou a finančné prostriedky sú dostatočné. „Máme tu protesty, ale to ešte neznamená, že polícia prestane pracovať.“

Vojaci tak majú pomáhať pri nepokojoch a štrajkoch, ktoré hrozia zo strany policajtov a anarchistov v dôsledku hlasovania štátu o úsporných opatreniach. Platy miestnych policajtov meškajú pre finančné problémy štátu. Hlasovanie má prebiehať práve počas otvorenia svetoznámeho karnevalu.

Zotrvanie vojakov v štáte Rio môže byť ešte predĺžené, ak to bude nevyhnutné, dodal Jungmann.