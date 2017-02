Ruské médiá RT a Sputnik sa ohradili voči obvineniam z Paríža

„RT kategoricky odmieta všetky obvinenia, v zmysle ktorých by sa kanál mal podieľať na šírení falošných informácií o osobe Emmanuela Macrona alebo o francúzskych prezidentských voľbách,“ hovorí sa v stanovisku stanice.

Obvinenia bez dôkazov dôrazne odmietol aj spravodajský portál Sputnik.

Hovorca Kremľa na tlačovej konferencii reagoval na obvinenia o snahe manipulovať francúzske prezidentské voľby prostredníctvom médií alebo kybernetických útokov slovami, že sú absurdné. „Nemali sme a ani nemáme v úmysle zasahovať do vnútorných záležitostí iných krajín, osobitne nie do volieb,“ zdôraznil Dmitrij Peskov, podľa ktorého je zrejmé, že v niektorých krajinách vedú hysterickú kampaň proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Richard Ferrand, generálny tajomník strany En Marche! (Vpred!), za ktorú Macron kandiduje, upozornil, že ruské provládne médiá RT a Sputnik šíria nepravdivé informácie s cieľom mobilizovať verejnú mienku proti Macronovi.

Macron ako nezávislý centristický kandidát sa v posledných týždňoch teší nárastu preferencií v prezidentskej kampani. Podľa agentúry Reuters sa tak stal favoritom na víťaza v druhom kole volieb, v ktorom má 7. mája najväčšie šance poraziť kandidátku Národného frontu (FN) Marine Le Penovú.

Podľa Ferranda sa Macron ako presvedčený proeurópsky politik stal terčom mediálnych útokov z Ruska, pretože presadzuje silnú a zjednotenú Európsku úniu. Tá by podľa Macrona mala zohrávať dôležitú úlohu v medzinárodných záležitostiach, a to aj tam, kde to naráža na záujmy Moskvy.

Ferrand okrem toho upozornil, že počítačové systémy, ktoré používa Macronov volebný tím, sú terčom „stoviek a tisícov“ kybernetických útokov pôvodom z Ruska. Vyzval preto francúzsku vládu, aby zakročila a zabránila cudziemu zasahovaniu do volebnej kampane vo Francúzsku.