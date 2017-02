Mogheriniová: Situácia v USA je hrozbou pre stabilitu na celom svete

Pre portál Politico.eu Mogheriniová povedala: „Spojené štáty som nikdy nevidela také polarizované, rozdelené a plné konfliktov. Ak v najväčšej globálnej demokracii existuje takéto pnutie, môže to byť destabilizujúci faktor pre zvyšok sveta. Bude čoraz viac otázok, na ktorých sa Európa a USA nezhodnú, ale to by som nedramatizovala“.

Vysoká predstaviteľka únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku sa počas návštevy v USA stretla s ministrom zahraničných vecí Rexom Tillersonom, zaťom Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom a už bývalým poradcom pre národnú bezpečnosť Michaelom Flynnom.

Mogheriniová tiež upozornila na ďalšie zhoršenie vzťahov na Blízkom východe, ak Donald Trump bude trvať na presune hlavného mesta do Jeruzalema, čo by zabránilo dvojštátnemu riešeniu palestínsko-izraelskej otázky.