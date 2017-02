Trumpovi ľudia boli počas kampane v kontakte s ruskými agentmi, tvrdí New York Times

Podľa dnešnej správy amerického denníka The New York Times (NYT) to vyplýva z nahrávok telefonických hovorov, o ktorých ho informovali štyria súčasní aj bývalí vysoko postavení predstavitelia Spojených štátov.

Podľa NYT sa Rusi spojili okrem iného s Paulom Manafortom, volebným manažérom Trumpovej kampane, ktorý vlani v auguste na svoju funkciu rezignoval pre obvinenie, že poberal peniaze od bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča.

Manafort, ktorý sa venuje politickému poradenstvu a v tomto odbore tiež pôsobil v rokoch 2007 až 2012 na Ukrajine, odmietol, že by vedome s predstaviteľmi ruských tajných služieb hovoril. „Je to absurdné,“ povedal v reakcii na správu amerického denníka.

Zdroje NYT žiadne ďalšie konkrétne mená neuviedli. Jednalo sa podľa nich ale nielen o členov Trumpovho volebného štábu, ale aj ďalšie osoby z okolia súčasného amerického prezidenta. Americké tajné služby a vyšetrovatelia odhalili kontakty členov Trumpovej kampane s Rusmi zhruba v rovnakom čase, keď narazili na dôkazy o snahe Moskvy ovplyvniť výsledok amerických prezidentských volieb hackerskými útokmi, uviedol NYT.

Podľa zdrojov denníka sa ale nenašli žiadne dôkazy, že by Trumpov volebný štáb s Rusmi akokoľvek spolupracoval na kybernetických útokoch alebo sa pomocou iných nekalých spôsobov pokúšal ovplyvniť voľby v Trumpov prospech.

Biely dom sa zatiaľ k správe amerického denníka nevyjadril.