Mattis: USA utĺmia záväzky v NATO, ak spojenci viac neprispejú

„Amerika splní svoje povinnosti, ale ak vaše národy nechcú vidieť utlmenie jej spojenectiev voči tejto aliancii, každé z vašich hlavných miest musí ukázať podporu našej spoločnej obrane,“ stojí v prepise Mattisovho stredajšieho vystúpenia.

Americký minister obrany je prvým predstaviteľom administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa stretol so všetkými partnermi v NATO. Alianciu v minulosti znepokojovali niektoré Trumpove vyjadrenia spochybňujúce jej význam. Mattis už pri príchode na schôdzku označil Severoatlantickú alianciu jednoznačne za základ transatlantickej väzby a poznamenal, že zvýšenie obranných výdavkov Európy a Kanady je podľa americkej strany spravodlivá požiadavka.

Vo svojom vystúpení kolegov vyzval na to, aby krajina ešte tento rok prijali konkrétne plány, ako dodržať záväzky zvyšovania výdavkov, ktoré boli dohodnuté na aliančných summitoch vo Walese a vo Varšave. Vo Walese sa aliančné krajiny dohodli, že do desiatich rokov – teda do roku 2025 – zvýšia svoje obranné výdavky na odporúčaná dve percentá hrubého domáceho produktu. Americký minister pripomenul, že na dve percentá sa teraz okrem Spojených štátov dostali len Británia, Poľsko, Estónsko a Grécko.

„Okamžitý a trvalý pokrok“ v tejto veci je podľa Mattisa jediný spôsob, ako udržať NATO vierohodné a s dostatočnými schopnosťami k vlastnej obrane. Podľa diplomatov by taká cesta mala byť potvrdená najneskôr v máji, keď do Bruselu na stretnutie špičiek aliancie pricestuje prezident Trump.

Generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg pred novinármi vyhlásil, že zvýšenie obranných výdavkov je v záujme všetkých členov NATO a on víta každý tlak, ktorý k takémuto vývoju prispeje.

„Minister Mattis dal najavo jednoznačnú podporu NATO, transatlantickej väzbe a významu posilnenia aliancie,“ upozornil na tlačovej konferencii Stoltenberg. „Zároveň podčiarkol význam spravodlivého rozdelenia nákladov a toho, aby tie štáty, ktoré neplnia dvojpercentný cieľ, zvýšili svoje obranné výdavky,“ dodal s tým, že mnohí títo spojenci už teraz predstavili plány a záväzky, ako to skutočne urobiť.

Na otázku, ako interpretuje Mattisove slová o možnom utlmení amerických záväzkov voči NATO, Stoltenberg odpovedal, že Američania v súčasnosti napríklad zvyšujú svoju podporu európskej bezpečnosti a teraz sú odhodlaní v tom pokračovať. „Prvýkrát za mnoho rokov vidíme rozmiestňovanie nových amerických síl v Európe, je tu nová brigáda, viac amerického vybavenia, cvičení a amerických zásob,“ pripomenul.