V Malajzii zatkli druhú podozrivú v prípade smrti Kim Čong-nama

Ženy zadržali každú zvlášť, jednu v stredu a druhú dnes skoro ráno. Polícia ich identifikovala za pomoci záznamov z bezpečnostných kamier na medzinárodnom letisku v malajzijskej metropole Kuala Lumpur, kde Kim Čong-namovi v pondelok dopoludnia náhle prišlo nevoľno. Personál mu privolal sanitku, ale pri prevoze do nemocnice zomrel.

Žena zatknutá dnes mala indonézsky pas, podľa ktorého sa volá Siti Aishahová a je vo veku 25 rokov. Uviedla to vo vyhlásení malajzijská polícia.

Druhá podozrivá mala pri sebe vietnamské cestovné doklady na meno 28-ročnej Doan Thi Huong. Fotografie vyhotovené z videa z bezpečnostnej kamery ju zachytávajú v sukni a bielom tričku s dlhými rukávmi, vpredu s nápisom „LOL“.

Zatiaľ nie je jasné, či sú pasy pravé a či sú ženy vrahyňami.

Vyšetrovatelia sa snažia osvetliť smrť, ktorá vyvolala vlnu špekulácií, či Severná Kórea vyslala vražedné komando, aby zabilo muža známeho pitím alkoholu, hraním hazardu a zložitým rodinným životom.

Lekári dokončili v stredu večer pitvu, ale nie je jasné, či alebo kedy Malajzia zverejní závery, napísala tlačová agentúra AP.

Severná Kórea mala námietky

Severná Kórea (KĽDR) vyjadrila námietky proti pitve v Malajzii a žiadala, aby jej telo Kim Čong-nama vrátili. Malajzia však v procedúre pokračovala, pretože Severná Kórea nezaslala oficiálnu žiadosť. Informoval o tom vysokopostavený predstaviteľ malajzijskej polície Abdul Samah Mat.

Malajzijská polícia zatkla v stredu prvú podozrivú v prípade – ženu s vietnamskými cestovnými dokladmi vystavenými na meno Doan Thi Huong. Zadržali ju v termináli medzinárodného letiska v Kuala Lumpur, kde v pondelok dopoludnia 13. februára prišlo nevoľno Kim Čong-namovi. Nie je jasné, či bol ženin pas pravý.

Polícia ženu identifikovala už skôr za pomoci videa z bezpečnostných kamier na letisku.

Kim Čong-nam, ktorý mal 45 alebo 46 rokov, žil dlhé roky v zahraničí, najmä v špeciálnej čínskej administratívnej oblasti Macau. Údajne bol pod ochranou Číny a jeho smrť môže vyvolať napätie medzi Pekingom a Pchjongjangom.

Údajne stratil otcovu priazeň, keď ho v roku 2001 chytili pri vstupe do Japonska s falošným pasom. Tvrdil, že chcel navštíviť zábavný park Disneyland v Tokiu.

Podľa dvoch nemenovaných malajzijských vládnych predstaviteľov zomrel starší brat pri prevoze do nemocnice, keď mu na letisku prišlo nevoľno a personál privolal sanitku.

Údajne ho otrávili

Zdravotníkom pred smrťou povedal, že naňho na letisku zaútočili sprejom s chemickou látkou. Informovali o tom malajzijskí predstavitelia. Početné juhokórejské médiá s odvolaním sa na neidentifikované zdroje uviedli, že Kim Čong-nama údajne zavraždili nejakým druhom jedu severokórejské agentky, ktoré po čine ušli taxíkom.

Polícia oznámila, že pátra po viacerých podozrivých. Ďalšie podrobnosti nezverejnila.

Od nástupu k moci koncom roka 2011 dal Kim Čong-un popraviť viacero vysokopostavených vládnych predstaviteľov vrátane strýka a urobil rozsiahle politické čistky. Juhokórejský kabinet to označuje za „vládu teroru“.

Špionážna služba Južnej Kórey v stredu oznámila, že Severná Kórea sa päť rokov snažila zabiť Kim Čong-nama. Prvýkrát to bolo v roku 2012. Starší brat následne poslal list mladšiemu Kim Čong-unovi, v ktorom ho prosil o svoj život aj o život svojej rodiny.

Kim Čong-nam bol najstarším synom bývalého severokorejského diktátora Kim Čong-ila. Narodil sa z jeho vzťahu s herečkou Song Hje-rim.

Kim Čong-nam bol v rokoch 1998–2001 považovaný za nástupcu svojho otca.

Označujú ho ako muža, ktorý nemal politické ambície a verejne kritizoval severokórejský režim. Staval sa proti dynastickému odovzdávaniu moci.

Priateľ aj nepriateľ Severnej Kórei

Právoplatným nástupcom na trón Severnej Kórei bol spočiatku Kim Čong-nam. V roku 2011 ho však zatkli aj so synom na tokijskom letisku. Do Japonska pricestoval na falošný pas Dominikánskej republiky. Vraj sa chcel s rodinou pozrieť do miestneho Disneylandu. Záľuba v Mickey Mouseovi však Kim Čong-nama stála severokórejskú korunu.

,Kórea má dlhú tradíciu v tom, že pozíciu lídra preberá najstarší syn. Tak to malo byť aj s Kim Čong-namom. V roku 2001 však takpovediac zneuctil rodinu,“ reagoval pre Pravdu Sung-Yoon Lee, expert na KĽDR z Tuftsovej univerzity v Massachusetts.

Kim Čong-nam sa postupne vytrácal z blízkosti otca. V roku 2002 zomrela v Rusku jeho mama Sung He-rim, ktorá bola Kim Čong-ilovou milenkou, ale nikdy si ju nezobral za manželku.

Po presťahovaní do Macaa sa tam stali známe Kim Čong-namove výstupy v kasíne, pitie alkoholu, ale aj aféry. Zároveň je však pravdepodobné, že pomáhal režimu KĽDR prať špinavé peniaze. V Pchjongjangu zatiaľ úlohu nástupcu trónu prevzal jeho mladší nevlastný brat Kim Čong-un. A po smrti Kim Čong-ila v roku 2011 aj získal diktátorské žezlo.

Kim Čong-nam ponúkal bratovi pomoc zo zahraničia, ale režim aj kritizoval. "Pre kohokoľvek s normálnym myslením by bolo ťažké tolerovať tri generácie dedičného nástupníctva,“ uviedol v roku 2012 pre japonské médiá. Prvým vládcom severokórejskej komunistickej diktatúry bol totiž jeho starý otec Kim Ir-sen.

No aj keď odmietol trón, zdá sa, že to Kim Čong-namovi nakoniec nebolo nič platné. Jeho nevlastný brat postupne naplno preberal moc. Teraz je KĽDR krajinou, ktorá vlastní niekoľko atómových bômb a pracuje na tom, aby vyvinula interkontinentálne balistické rakety. V roku 2013 dal Kim Čong-un popraviť sivú eminenciu režimu generála Čang Song-tcheka. A hoci sa objavujú sporadické správy o tom, že má problémy s udržaním svojho postavenia, zdá sa, že ide skôr o zbožné priania.

Aj preto si možno Kim Čong-un trúfol na vraždu brata, o ktorom sa často tvrdilo, že nad ním držal ochrannú ruku Peking. "Kim Čong-nam bol údajne favoritom Číny, keby sa tá rozhodla nahradiť súčasného severokórejského lídra. Ak to bola vražda, je to odkaz všetkým, aby si na nič netrúfli,“ pripomenul Lee.

"Možno sa nikdy nedozvieme, ako Kim Čong-nam zomrel. Roky sa však šírili chýry o tom, že ho chcú agenti KĽDR dostať,“ reagoval pre Pravdu Charles Armstrong, expert na režim v Pchjongjangu na Kolumbijskej univerzite. "Hoci je vláda Kim Čong-una konsolidovaná, mohol brata vnímať ako hrozbu do budúcnosti. Dávalo by zmysel, že sa ho zbaví práve v čase, keď režim ukázal svetu svoju vojenskú silu vystrelením rakety minulý týždeň,“ vysvetlil Armstrong.