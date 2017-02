Farage obviňuje Nemecko zo znečistenia anglických miest

Najviac postihnutými oblasťami je Londýn, Birmingham, Leeds a Glasgow. Podľa britského denníka The Independent si Nigel Farage myslí, že Veľká Británia nemá zaplatiť EÚ pokutu, ktorá sa môže vyšplhať až na 300 miliónov libier (353 miliónov eur). Dôvodom je skutočnosť, že bývalý šéf protiimigrantskej britskej strany UKIP považuje za príčinu problému vietor z kontinentálnej Európy, ktorý zhromažďuje nečistoty na Britských ostrovoch.

„Tento problém existuje už od roku 2010 a úprimne povedané, nie je to len Veľká Británia, ktorá je ohrozená. Ale čelíme možnej pokute 300 miliónov libier preto, že kvalita nášho vzduchu nie je dobrá. Je to vtipné, že čelíme juhovýchodnému vetru z Nemecka a hovoria nám, že je to naša chyba. Môj návrh je, aby sme odišli rýchlo a pokutu nezaplatili“ povedal v relácii pre rádio LBC.

Podľa britského denníka však Farage nereflektoval dopady britských dieselových motorov, ako aj skutočnosť, že väčšina vetra vo Veľkej Británii veje zo západu.