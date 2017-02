Oklahoma skúša, čo si môže dovoliť k ženám

Americký republikán Justin Humphrey má však zjavne opačný názor, keď tvrdí, že tehotná žena je „hostiteľka“. Ten v štáte Oklahoma predložil návrh zákona, aby žena, ktorá chce umelé prerušenie tehotenstva mala na to písomný súhlas muža, s ktorým otehotnela.

Tehotné ženy sú podľa Humphreyho „hostiteľky“, preto má podľa neho s takým zákrokom súhlasiť aj muž. Oklahomskí zákonodarcovia vo výbore pre verejné zdravie jeho návrh odobrili, hoci samotný Humphrey pripustil, že môže byť protiústavný.

Rozhodnutie posunúť návrh ďalej do legislatívneho procesu je podľa pozorovateľov ďalším zo série pokusov konzervatívcov sprísniť zákony o interrupciách. Tých povzbudilo víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách. Samotný Trump v predvolebnej kampani v istej chvíli povedal, že ženy by za umelé prerušenie tehotenstva mali byť trestané, neskôr to upravil, že trestaní majú byť lekári, ktorí zákrok urobia. Sľuboval tiež, že do Najvyššieho súdu bude zvolený sudca, ktorý interrupcie nepodporuje. A Trumpov nominant na sudcu Neil Gorsuch je takým postojom známy. Mnohí sa obávajú, že ak bude potvrdený, na súde prevážia konzervatívni sudcovia, čo môže ohroziť niektoré ústavné práva.

Oklahoma má už teraz jeden z najprísnejších zákonov o interrupciách v rámci Spojených štátov. Niektorým však nestačí a snažia sa o jeho ďalšie sprísnenie. Vlani takmer prešiel návrh zákona, ktorý mal zaviesť tresty väzenia lekárom, ktorí interrupciu urobia – napokon ho vetoval republikánsky guvernér. Agentúra AP pripomína, že medzi rôznymi návrhmi sa objavil aj taký, ktorý klasifikuje interrupciu ako prvostupňovú vraždu.

Návrh, ktorý predložil Humphrey, označujú organizácie za práva žien za ponižujúci. „Je to poburujúci návrh zákona, ktorý chce zahanbiť, zaťažiť a degradovať ženy,“ vyhlásila Diane Horvath-Cosperová, hovorkyňa newyorskej organizácie Lekári za reprodukčné zdravie.

Podľa návrhu zákona by žena pred zákrokom musela identifikovať muža, s ktorým otehotnela a mať od neho písomný súhlas. Muž by ešte predtým mohol požiadať o test otcovstva. To by znamenalo náklady navyše a ďalší časový odklad. Humphrey vo svojom návrhu pripustil výnimky v prípadoch, že by žena bola obeťou znásilnenia alebo incestu, prípadne, že žena je v ohrození života. Aktivisti pripomínajú, že návrh je protiústavný. Najvyšší súd v roku 1992 odmietol podobnú podmienku pred interrupciou – požiadavku oznámiť chystaný zákrok otcovi.