Trump napodobňuje autokratický štýl Putina, hovorí exveľvyslanec USA v Rusku

„Viem, akým typom lídra je Putin. Je to autokrat a nechcem, aby sa niečo podobné odohralo u nás v USA. Nie som proti dobrým vzťahom s Ruskom. Veľmi som sa o ne snažil počas piatich rokov, keď som bol súčasťou Obamovej administrácie, ale priateľské vzťahy s Ruskom nemôžu byť cieľom americkej zahraničnej politiky,“ povedal McFaul pre rádio BBC.

McFaul bol jedným z politikov, voči ktorému Rusi uvalili sankcie a má zákaz vstupu do Ruska. Podľa britského The Independent porovnal nového amerického prezidenta s jeho ruským náprotivkom: „Keď Trump hovorí o médiách ako jeho nepriateľovi, pripomína mi to Vladimira Putina v roku 2000, keď taktiež označil médiá za svojich nepriateľov. Keď prezident Trump spochybňuje náš právny štát, našich sudcov, pripomína mi to skoršie roky prezidenta Putina, keď sa sudcovia v priebehu času stali voči nemu servilní.“

Napriek tomu však McFaul zostáva optimistický, pretože verí, že americké demokratické inštitúcie sú oveľa pevnejšie ako tie ruské. Ako dôkaz tohto tvrdenia uviedol rezignáciu poradcu pre národnú bezpečnosť a pozastavenie migračného výnosu Donalda Trumpa.