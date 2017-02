Bilancia výbuchu v pakistanskej svätyni stúpla na 72 mŕtvych

Útočník opásaný výbušninami sa podľa informácií polície priamo uprostred davu veriacich, ktorí sa venovali mystickému tancu a hudbe, vyhodil do vzduchu.

K zodpovednosti za útok sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS). „My sme to urobili,“ uviedol hovorca odnože IS operujúcej v Afganistane a Pakistane.

Podľa hovorcu guvernéra provincie Sindh sa cieľom bombového útoku stala starobylá svätyňa v meste Sehván Šaríf, kde sa každý štvrtok večer zhromažďujú tisíce stúpencov súfizmu.

Súfizmus je mystickou odnožou islamu, praktizovanou v mnohých častiach južnej Ázie. Sunnitskí radikáli považujú jeho stúpencov za odpadlíkov od pravého islamského náboženstva.