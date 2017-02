Macron pichol do osieho hniezda

Do zámorských oblastí, ale aj bývalých kolónií, kde žijú mnohí francúzski občania, teda aj voliči, teraz cestujú viacerí uchádzači o Elyzejský palác. Alžírsko si Macron nevybral náhodou. V rozhovore pre tamojšiu televíziu Echorouk vysvetľoval, prečo považuje vzťahy Francúzska a Alžírska za veľmi dôležité – ide mu hospodársku spoluprácu, stabilitu a posilnenie bezpečnosti, potlačenie teroristickej organizácie Islamský štát. Stabilitu a bezpečnosť v regióne severnej Afriky považuje za jednu zo svojich hlavných zahraničnopoli­tických priorít.

Kritickým postojom k obdobiu kolonializmu sa netajil ani predtým. Keď sa ho alžírsky reportér spýtal na jeho predchádzajúce výroky k tomuto obdobiu, Macron o kolonializme povedal: „Je to zločin, zločin proti ľudskosti, skutočné barbarstvo,“ s tým, že je to súčasť minulosti, za ktorú sa treba ospravedlniť. Zároveň nechce celú minulosť zmiesť zo stola a všetko považovať za zločin, tú dobu podľa neho vystihuje fráza – Francúzsko zaviedlo v Alžírsku ľudské práva a zabudlo ich dodržiavať.

Paríž sa Alžírsku, ktoré bolo 132 rokov kolóniou Francúzska, nikdy oficiálne neospravedlnil. Obdobie kolonializmu sa aj vo francúzskych učebniciach dejepisu nehodnotí jednoznačne – hovoria o pozitívach a negatívach tejto časti minulosti. Podľa Macrona je však „neprijateľné glorifikovať kolonializmus“.

Pre Francúzov je vzťah k Alžírsku, ktoré získalo nezávislosť až v roku 1962, osobitne citlivý. Ako upozornila France24, alžírske úrady odhadujú, že za osem rokov vojny za nezávislosť zomrelo 1,5 milióna Alžírčanov, francúzski historici hovoria približne o 400-tisíc obetiach na oboch stranách. Najbližšie k ospravedlneniu za toto obdobie francúzskej minulosti mal súčasný prezident François Hollande, ktorý v roku 2012 uznal, že Francúzsko túto krajinu „nespravodlivo a brutálne“ okupovalo.

Na Macronove slová v alžírskej televízii okamžite zareagovali pravicoví a krajine pravicoví politici odkazmi typu „hanba Macronovi“, „kandidát kajúcnosti“ či dokonca „kandidát Islamského štátu“. Do Macrona sa pustil aj jeho najväčší rival – kandidát Republikánov v prezidentských voľbách François Fillon. „Táto averzia k našej minulosti, neustále kajanie sa, je nedôstojné kandidáta na prezidenta,“ vyhlásil Fillon.

Macrona sa, naopak, verejne zastala aktivistka a členka zelených Emmanuelle Cosseová, podľa ktorej by Francúzsko malo rozoznávať medzi svojimi chybami a úspechmi a „kolonizácia bola chyba“. Samotný Macron na sociálnych sieťach zdôraznil, že 60 rokov od občianskej vojny v Alžírsku je podľa neho čas na zmierenie. „Je to zodpovednosť mojej generácie, ktorá nezažila vojnu,“ uviedol na Twitteri.

Ako jeho silné vyhlásenie v citlivej otázke ovplyvní verejnú mienku, nie je zatiaľ jasné. Podľa včerajších prieskumov naďalej zostával favoritom volieb. Aprílové prvé kolo volieb by vyhrala šéfka krajne pravicového Národného frontu Marine Le Penová, do druhého kola by spolu s ňou postúpil Macron, ktorý by ju v májovom súboji porazil. Macron však postup nemá ani zďaleka istý.

Rozdiel medzi ním a Fillonom je dosť tesný. Fillon bol ešte donedávna jasným favoritom volieb, v prieskumoch padol po prevalení aféry s dlhoročným zamestnávaním jeho ženy za štátne peniaze.