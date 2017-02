Český premiér Sobotka už nie je proti vláde s komunistami

Povedal to v rozhovore pre denník Hospodářské noviny (HN).

ČSSD by tak prelomila najstaršie tabu v českej politike. Komunisti (KSČM) by dostali šancu vstúpiť do vlády prvýkrát od Nežnej revolúcie z roku 1989. Česko by teda malo komunistických ministrov prvýkrát od revolúcie.

Premiér a predseda ČSSD pre HN povedal, že nemá zmysel brániť sa spolupráci s komunistami, a to ani na vládnej úrovni. Známe bohumínske uznesenie z roku 1995, ktoré dosiaľ bránilo spolupráci ČSSD s KSČM na vládnej úrovni, je podľa Sobotku už prekonané.

Premiér vyhlásil, že sa treba vrátiť k riešeniu starostí bežných ľudí – tých podľa neho vôbec nezaujíma, či uznesenie platí alebo neplatí. „To je debata pre politológov,“ dodal Sobotka pre HN.

Na rozdiel od ostatných komunistických strán, ktoré sa zaradili do ľavicového hlavného prúdu v politickom živote, si česká komunistická strana zachovala nekompromisné postoje, napísala dnes tlačová agentúra AP. KSČM sa dôrazne stavia proti NATO a pestuje priateľské vzťahy s vládnucimi komunistami na Kube, v Číne či Severnej Kórei, dodala AP.

V rozhovore pre HN Sobotka povedal, že koalícia s komunistami už „nie je problém“. A českí komunisti rozhodnutie sociálnych demokratov privítali.

Favoritom októbrových parlamentných volieb v ČR je centristické hnutie ANO ministra financií Andreja Babiša. Je teda veľmi pravdepodobné, že koaličnú vládu bude zostavovať ANO.

Podľa slov Babiša Sobotka „urobí čokoľvek, aby bol zasa premiérom, pokojne sa spojí aj s diablom“. HN však pripomínajú, že Babiš sám pred vlaňajšími krajskými voľbami pripúšťal spoluprácu s komunistami.