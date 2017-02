100-tisíc Palestínčanov napísalo Trumpovi, chcú vlastný štát

Zbierku listov organizovala organizácia Youth Centre for Development and Innovation od 9. do 20. januára a obsahovala listy zo Západného brehu Jordánu, Gazy, či ľudí vysťahovaných zo Sýrie do Libanonu.

„Všetky listy zdôraznili palestínske právo na slobodu, sebaurčenie a ukončenie okupácie, ako aj implementáciu rezolúcii medzinárodného práva a zmlúv súvisiacich s palestínskou otázkou,“ povedal pre britský denník The Independent riaditeľ Youth Centre for Development and Innovation Mohammed Abu Ras.

Listy budú poslané Donaldovi Trumpovi prostredníctvom oficiálnych prostriedkov. Podľa britského denníka nie je načasovanie náhodné, keďže po tohtotýždňovom stretnutí Trumpa s izraelským premiérom Netanjahuom, americký prezident vyhlásil, že je otvorený akémukoľvek riešeniu, ktoré vyrieši blízkovýchodnú otázku, pričom nevylúčil ani iné ako dvojštátne riešenie.

Palestínčanov tiež pobúril fakt, že Trump vážne uvažuje o presunutí hlavného mesta Izreala z Tel Avivu do Jeruzalema, ktorý aj oni považujú za svoje hlavné mesto.