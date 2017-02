Odštiepený Donbas sa Kyjevu vyhráža silou, ak nenastane pokrok v rokovaniach

Líder Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Alexandr Zacharčenko uviedol, že „sú pripravení násilím zabrať tie okresy Donbasu, ktorú sú v súčasnosti pod kontrolou ukrajinskej strany“. Stane sa to za predpokladu, že sa problém Donbasu nepodarí vyriešiť politickými prostriedkami.

„My sme vždy hovorili, že oslobodenie okupovaných území Doneckej a Luhanskej oblasti je našou kolektívnou úlohou. A vždy sme hovorili, že je želateľné dosiahnuť to politickou cestou. Ak to oni (Kyjev) nechápu, pripomínam, že to môžeme dosiahnuť aj vojenskou silou,“ vyhlásil Zacharčenko podľa agentúry Interfax.

Zacharčenko na tlačovej konferencii v Donecku oznámil vytvorenie humanitárneho programu pre obyvateľov Donbasu žijúcich v oblastiach pod správou vládnych síl. Donecká a Luhanská republika okrem toho požiadali Kyjev, aby povolil ich inšpektorom prístup k životne dôležitým objektom infraštruktúry, ktoré sa nachádzajú v týchto oblastiach. Upozornili, že poškodenie tejto infraštruktúry by mohlo spôsobiť problémy pre občanov DĽR a LĽR.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes podľa agentúry Interfax povedal, že Zacharčenkovo vyhlásenie o možnom „oslobodení“ zvyšku Donbasu „silou“, ak nebude konflikt vyriešený politicky, protirečí minským protokolom.

Vyjadril však preň pochopenie, pretože prišlo „v čase provokácií ukrajinských vojakov“ na styčnej línii oddeľujúcej znepriatelené strany v Donbase.

Peskov dodal, že takýto „emotívny tón“ je sprievodným znakom napätia na línii oddeľujúcej bojujúce strany. „Toto napätie vzniklo v dôsledku provokácií a útokov ukrajinských ozbrojených síl a jednotlivých oddielov,“ zdôraznil Peskov, podľa ktorého je „ťažko povedať, do akej miery ukrajinské vládne sily majú pod kontrolou tzv. dobrovoľnícke oddiely“.

Hovorca Kremľa súčasne ubezpečil, že Rusko ako jeden z garantom minského procesu robí a bude robiť všetko, čo je v jeho silách, pre deeskaláciu konfliktu v Donbase a jeho nasmerovanie do politicko-diplomatickej roviny.