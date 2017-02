Trump má štyroch kandidátov na post bezpečnostného poradcu

Na twitteri to v piatok napísal prezident Donald Trump. Okrem Kellogga je podľa médií v hre bývalý šéf Ústrednej spravodajskej služby (CIA) David Petraeus, mená ďalších dvoch uchádzačov zatiaľ nie sú známe.

„Generál Keith Kellogg, ktorého dlho poznám, je stále v hre o NSA – rovnako ako traja ďalší,“ konštatoval prezident v jednom z krátkych odkazov, ktorými informuje svojich stúpencov a novinárov od nástupu do Bieleho domu. V tweete Trump odkazuje na skratku obsadzovanej funkcie (National Security Advisor – poradca pre národnú bezpečnosť).

Trump pôvodne ponúkol uvoľnenú funkciu penzionovanému viceadmirálovi Robertovi Harwardovi, ktorý ale vplyvný post odmietol. Sčasti podľa médií preto, že si chcel do Bieleho domu priviesť svoj vlastný tím. Trump ale trval na tom, že Flynnova zástupkyňa Kathleen McFarlandová, bývalá analytička televízia Fox News, na svojom mieste zostane. To sa Harwardovi údajne nepáčilo.

Podľa predstaviteľa Bieleho domu Harward zdôvodnil svoje odmietnutie rodinnými a finančnými dôvodmi.

Harward bol za vlády Georgea Busha mladšieho členom Národnej bezpečnostnej rady (NSC) a bol v nej poverený riadením Národného protiteroristického strediska. Teraz pôsobí vo výkonnom vedení poprednej americkej zbrojárskej spoločnosti Lockheed Martin.

Americký denník The Washington Post minulý týždeň napísal, že Flynn rokoval s ruským veľvyslancom Sergejom Kisljakom o amerických sankciách voči Rusku ešte pred Trumpovou prezidentskiu inauguráciou. Flynn to najskôr poprel, neskôr ale uviedol, že o sankciách s veľvyslancom mohol hovoriť, hoci si to teraz nevybavuje. Trump potom požiadal Flynna o rezignáciu, nakoľko Flynn viceprezidentovi Mikeovi Penceovi v rozhovore na túto tému nepovedal celú pravdu.