Ak by mohli, Nemci by si za kancelára zvolili Schulza

Merkelová opätovne kandiduje ako líderka Kresťanskodemo­kratickej únie Nemecka (CDU). Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktoré zverejnila v piatok televízna stanica ZDF.

Prieskum vykonaný pre túto stanicu skupinou Forschungsgruppe Wahlen ukázal, že 49 percent nemeckých voličov by si želalo ako nového kancelára Schulza, zatiaľ čo zotrvanie Merkelovej vo funkcii by uprednostnilo len 38 percent. Ešte koncom januára pritom v rovnakej ankete prevážili podporovatelia Merkelovej, a to v pomere 44 ku 40 percentám.

Bývalý predseda Európskeho parlamentu Schulz mal v najnovšom prieskume navrch v otázke sympatií (36 ku 22 percentám), pokiaľ však ide o iné kritériá, ako sú znalosti a dôveryhodnosť, sa väčšia časť opýtaných priklonila na stranu Merkelovej. Takmer bezo zmeny tiež zostal podiel respondentov (71 percent), podľa ktorých vykonáva terajšia kancelárka svoju prácu skôr dobre.

Sociálni demokrati, ktorí v ostatných rokoch vládnu s Merkelovej kresťanskými demokratmi v tzv. veľkej koalícii, dlho zaostávali v prieskumoch preferencií, čo zmenila až nominácia Schulza na post kancelára, uviedla agentúra Reuters v súvislosti s najnovšími výsledkami. Pripomenula, že SPD naposledy zvíťazila vo voľbách v roku 2002 pod vedením Gerharda Schrödera.

Parlamentné voľby v Nemecku sa uskutočnia 24. septembra.