McCain v Mníchove: Nesmieme dopustiť dekadenciu a kolaps svetového poriadku

„Nesmieme sa sami, ani jeden druhého opustiť, inak by nastala dekadencia a tá by viedla ku kolapsu svetového poriadku,“ upozornil renomovaný republikán a dodal: „Áno, sú to nebezpečné časy, avšak nesmiete Ameriku odpisovať a nemali by sme sa odpisovať ani vzájomne“.

Jeden z ostrých kritikov nového amerického prezidenta Donalda Trumpa konštatoval, že vie o znepokojení v Európe a vo svete súvisiacom s obavami, že by sa USA zriekli svojho líderského postavenia. Osobne si však nemyslí, že to je posolstvom amerických politikov, ktorí pricestovali do Mníchova.

Práve v časoch kríz a konfliktov je podľa McCaina dôležité spoločne sa angažovať za západné hodnoty. „Národy Západu majú ešte stále silu udržať náš svetový poriadok, avšak či my máme rovnakú vôľu, už nie je jasné,“ povedal.

McCain, ktorý vyzdvihol úlohu Nemecka a kancelárky Angely Merkelovej pri obrane západných ideí, varoval pred vlastnými pochybnosťami Západu, ktorý by sa nemal nechať paralyzovať strachom. „Možno sme sa stali samoľúbymi, urobili sme chyby, avšak kým budú odvážni ľudia veriť v Západ, bude tento existovať,“ mienil senátor McCain.