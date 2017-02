Premiérku Szydlovú týždeň po nehode prepustili z nemocnice

Nehoda sa stala 10. februára v juhopoľskom Osvienčime, ktorý je Szydlovej rodným mestom. Práve tam prišla na víkend, keď vodič jej služobného auta prudko strhol riadenie, aby sa vyhol zrážke s fiatom, pričom narazil do stromu.

Šéfka vlády pri nehode utrpela menšie zranenia, ktoré si nevyžiadali žiaden chirurgický zákrok. Zranení boli aj dvaja príslušníci jej ochranky.

Hneď po nehode političku previezli na vyšetrenie do miestnej nemocnice v Osvienčime a ešte v ten istý deň letecky dopravili do vojenskej nemocnice vo Varšave. Dnes večer ju prepustili do domáceho ošetrenia.

Szydlová pri odchode z nemocnice povedala novinárom, že potrebuje ešte niekoľkodňový odpočinok. Nemala by však už chýbať na pravidelnom zasadnutí vlády, ktoré sa uskutoční na budúci utorok.