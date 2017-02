Merkelovej Nemecko je odhodlané zvýšiť výdavky na obranu

Podľa kancelárky je dobré fungovanie Severoatlantickej aliancie v záujme Nemecka, Európskej únie aj Spojených štátov.

Krajiny NATO sa v roku 2014 zaviazali, že do desiatich rokov zvýšia svoje výdavky na obranu na dve percentá HDP výkonu svojich ekonomík. Drvivá väčšina z nich to zatiaľ nespĺňa. Na zvýšenie obranných výdavkov u európskych spojencov tlačí hlavne administratíva nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Cítime sa týmto cieľom zaviazaní,“ vyhlásila dnes Merkelová k niekoľko rokov starému záväzku.

„Urobíme všetko pre to, aby sme ho naplnili,“ prisľúbila tiež. Nemecko zatiaľ na obranu dáva asi 1,2 percenta HDP.

Bez USA to nepôjde

Merkelová sa v sobotu vyslovila za zlepšenie európskej spolupráce na obrannom poli a posilnenie európskej obranyschopnosti. Európska obrana ale podľa nej nemôže byť alternatívou k NATO, musí sa doň začleniť.

Kancelárka tiež zdôraznila, že sa európske krajiny ani dnes nezaobídu bez vojenskej podpory Spojených štátov, napríklad v boji proti islamskému terorizmu. K jeho porazeniu je podľa nej tiež dôležité, že sú do boja zapojené moslimské krajiny. Očakáva pritom, že moslimské náboženské autority budú jasne dávať najavo, že sa dištancujú od terorizmu.

Vo svojom prejave sa šéfka nemeckej vlády dotkla aj vzťahu s Ruskom, ktorý ani roky po skončení studenej vojny nepovažuje za stabilný a spoľahlivý. Bude sa snažiť, aby sa to zmenilo.

Sloboda médií je dôležitá

Sloboda tlače je podľa nemeckej kancelárky Angely Merkelovej veľmi dôležitá. Na mníchovskej bezpečnostnej konferencii týmto Merkelová reagovala na otázku k opakovaným útokom amerického prezidenta Donalda Trumpa na médiá.

„K novinárom prechovávam veľkú úctu, vzájomne sa rešpektujeme,“ povedala. Ak sa objavia rozpory, tak o tom s predstaviteľmi médií hovorí. „Slobodu tlače vnímam ako dôležitú,“ dodala.

Trump opakovane obviňuje médiá, že proti nemu používajú nepravdivé správy a konšpirácie. Niekoľkokrát aj vyhlásil, že novinári sa kvôli nenávisti voči nemu vymkli kontrole.

Merkelová tiež povedala, že by rada s Ruskom diskutovala o kybernetických útokoch a o šírení falošných správ, z ktorých je Moskva často obviňovaná.

„Vieme, že Rusko dáva veľmi otvorene na vedomie, že hybridné vedenie vojny považuje za formu obrany,“ uviedla kancelárka. „Ak by som si mohla priať jednu vec, potom by to určite dostať túto tému napríklad do agendy rámcových rozhovorov medzi NATO a Ruskom,“ uzavrela Merkelová.