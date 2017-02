Odpovie Mníchov na otázky časti znepokojenej Európy?

Nemecká kancelárka Angela Merkelová počas prejavu na bezpečnostnej konferencii v Mníchove vyjadrila odhodlanie, že Nemecko navýši výdavky do bezpečnosti a na obranu.

V tejto súvislosti v médiách zaznieva konštatovanie, že Západ je na križovatke a Mníchov je v úlohe akéhosi navigátora.

Podľa portálu Deutsche Welle veľa sa očakávalo hlavne od sobotňajšieho prejavu viceprezidenta USA Mikea Penca. Spolu s ministrami obrany Jamesom Mattisom, vnútornej bezpečnosti Johnom Kelly a šéfom diplomacie Rexom Tillersonom reprezentuje novú vedúcu politickú garnitúru vedenú 43. prezidentom USA Donaldom Trumpom. Na ich postoje sú zvedaví aj ruský šéf diplomacie Sergej Lavrov, generálny tajomník OSN António Guterres, generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, ale aj ukrajinský prezident Petro Porošenko, či náš minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

„Trump ma desí,“ priznal sa v jednom z rozhovorov Wolfgang Ischinger, šéf mníchovskej konferencie. Bývalého nemeckého veľvyslanca v USA vraj najviac znepokojuje, že Biely dom doteraz „presne nedefinoval svojich partnerov“. V piatkovom popoludňajšom otváracom prejave preto pripomenul, že je množstvo neistôt, vrátane transatlantických vzťahov.

„Existujú nové signály Washingtonu smerom k Moskve, vrátane Ukrajiny a Krymu a nie je jasné, či USA budú brať do úvahy európske záujmy,“ neodpustil si nediplomaticky bývalý diplomat. Sotva na tom niečo zmení jeho „poklona“ Washingtonu v podobe konštatovania: „Som rád, že administrácia (prezidenta USA) je v tomto roku zastúpená na konferencii na veľmi vysokej úrovni.“ Zároveň predurčil tému summitu, ktorou sú transatlantické vzťahy. Nezabudol však dodať, že „nebudeme zabúdať aj na ďalšie otázky“. Nepriamo tak potvrdil, že vo vzduchu visí nevyslovená otázka: je to koniec Západu, ako ho dnes poznáme? A to napriek tomu, že zaoceánski poslovia Trumpa v Mníchove ešte pred konferenciou ubezpečovali Európu o „pevnom transatlantickom spojenectve“.

„Ťažko očakávať, že sa účastníci samitu dozvedia zahraničnopolitické smerovanie novej Trumpovej administrácie, pretože ešte stále nie je kompletná. Európania však očakávajú aspoň nejaké signály z Ameriky,“ pokúsil sa ešte pred summitom pribrzdiť čo i len opatrný optimizmus portál DW. Ak vraj aj budú konkrétne nejaké, tak zaznejú za zatvorenými dvermi. „V kuloároch počas rokovaní v rôznom formáte,“ predpovedá aj Tatiana Parchalina, prezidentka Asociácie euroatlantickej spolupráce. Prakticky zopakovala nedávne vyjadrenie ruského ministra Lavrova, podľa ktorého zahraničná politika sa varí v kuchyni politických špičiek a verejnosti sa podáva už v stráviteľnej for­me.