Trump pokračuje v kampani

Tú však viditeľne chápe ako reality šou, ktorej je hviezdou. Trump to predviedol na tlačovej konferencii vo štvrtok večer.

Americký šéf diplomacie Rex Tillerson (v popredí vľavo) a jeho ruský kolega Sergej Lavrov (vpravo). Prezident USA Donald Trump tvrdí, že hľadanie dohody s Moskvou vraj ohrozujú médiá. Autor: Reuters, BRENDAN SMIALOWSKI

Úniky informácií sú skutočné, správy sú falošné. Dávajú takéto Trumpove slová zmysel? Prezident sa takto vyjadril k informáciám, ktoré priniesli médiá, týkajúcich sa kontaktov jeho kampane s Ruskom. V súvislosti s tým prišiel o miesto poradca pre národnú bezpečnosť Michael Flynn. Podľa denníka Washington Post klamal aj FBI, keď vraj povedal, že s ruským veľvyslancom v USA Sergejom Kisľakom nehovoril o sankciách. Federálny úrad pre vyšetrovanie ho však za túto lož asi z ničoho neobviní.

Trump na tlačovej konferencii vyhlásil, že pôjde po tých, čo dávajú takéto informácie médiám. "Toto je skutočný problém,“ uviedol šéf Bieleho domu. Zároveň opäť odmietol, že by mal nejaké kontakty a dohody s Ruskom. Nie úplne jednoznačne odpovedal na otázku, či jeho ľudia komunikovali s Kremľom počas volieb. Trump vyhlásil, že nikto, o kom by on vedel, to nerobil. Prezident bránil Flynna s tým, že ten neurobil nič zlé. Musel však odísť zo svojho postu, lebo o svojich rozhovoroch s Kisľakom nesprávne informoval viceprezidenta Mikea Penca. No podľa spravodajskej televízie Fox News samotný Trump vedel, čo Flynn riešil s ruským diplomatom.

Vládca Bieleho domu dokonca obvinil médiá, že keď sa mu nepodarí urobiť dohodu s Ruskom, bude to ich chyba. "Rád by som vychádzal s Ruskom. Rád vyjednávam o veciach. Robím to skutočne dobre. Ale je možné, že nebudem vychádzať s Putinom,“ vyhlásil Trump. "Možné to je. Chcel by som vám však len povedať, že falošné správy médií, vás, falošné, príšerné, lživé správy sťažujú hľadanie dohody s Ruskom,“ tvrdí šéf Oválnej pracovne.

Podľa neho by bolo politicky výhodnejšie, keby bol na Rusko tvrdší. "Najlepšia vec, ktorú by som mohol urobiť, by bolo, keby som vystrelil na tú loď 30 míľ od pobrežia,“ povedal Trump narážajúc na to, že pri americkom pobreží sa objavilo ruské špionážne plavidlo. Prezident USA sa tiež na tlačovke nezabudol pochváliť, aké úžasné víťazstvo vo voľbách dosiahol. Vraj nikto od Ronalda Reagana nezískal toľko hlasov v kolégiu voliteľov ako on. Čo nie je pravda. Viac hlasov dostali George Bush starší, Bill Clinton aj Barack Obama.

"Prečo by vám Američania mali veriť,“ pýtali sa Trumpa novinári v súvislosti s touto nepravdou, ktorú šéf Bieleho domu opakuje, ale ktorá sa dá úplne jednoducho overiť. Prezidentova obrana? Takúto informáciu vraj dostal a niekde videl.

Dobre naolejovaný stroj? Americký prezident Donald Trump tvrdí, že jeho vláda funguje ako dobre naolejovaný stroj. Je to však stroj, ktorý za menej ako mesiac prišiel o poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna. Prezident sa sťažuje, že v Senáte robia demokrati obštrukcie s jeho kandidátmi na členov kabinetu. Svoju nomináciu na ministra práce však stiahol Alexander Acosta, keď bolo jasné, že ho nepodporia ani viacerí republikáni. Trumpove nariadenie o zákaze vstupu na územie USA pre utečencov a obyvateľov siedmich prevažne moslimských krajín zastavil súd.

Pre koľko Trumpových stúpencov je však dôležité, či sa dá Trumpovi veriť? Politika v podaní nového amerického prezidenta bude podľa všetkého najmä permanentnou kampaňou. Na stretnutia s voličmi sa chystá na Floride tento víkend.

"Nikdy sme nezvolili niekoho ako on. Je úplne jasné, že predstavuje problém pre novinárov,“ hovorí o Trumpovi pre Pravdu Iva Deutchmanová, odborníčka na úlohu médií v politike na Vysokej škole Hobarta a Williama Smitha v štáte New York. Expertka zároveň pripomína, že tradičným médiám verí čoraz menej ľudí. "Ale aj tak sú oveľa dôveryhodnejšie ako Trump a jeho družina. Myslím to vážne. Určite budem viac veriť New York Times ako Trumpovi,“ vyhlásila Deutchmanová.