Koalícia pod vedením USA tvrdí, že zničila veliteľstvo IS v Mosule

O svojom piatkovom zásahu informovala koalície v sobotňajšom vyhlásení. Medzinárodné sily pomáhajú vláde v Bagdade v boji proti islamistom. Tí tvrdia, že na mieste útoku zomreli civilisti.

Koalícia zničila budovu hlavného nemocničného zariadenia v západnej časti Mosulu, kde sa podľa nej skrývalo veliteľstvo IS. „Koalícia vďaka spravodajskej činnosti, sledovaniu a prieskumom zistila, že IS nevyužíva budovu pre žiadne lekárske účely a že civilisti do nej už nevstupujú,“ uviedla koalícia pre agentúru Reuters.

Ľudia z IS ale toto tvrdenie spochybnili a oznámili, že na mieste zomrelo 18 ľudí, hlavne žien a detí. Ďalších takmer 50 ľudí je vraj zranených. Informácie nemožno overiť, pretože nezávislé médiá nemajú do západného Mosulu prístup.

O dobytie druhého najväčšieho irackého mesta usiluje iracká armáda s podporou medzinárodnej koalície od polovice októbra minulého roka. Východnú časť Mosulu sa už podarilo oslobodiť.

Bojovníci IS majú ale stále pod kontrolou západnú časť mesta, v ktorej podľa odhadov OSN žije 750-tisíc ľudí.

Od októbra z Mosulu utieklo okolo 200-tisíc ľudí, ale zhruba 46-tisíc z nich sa postupne vrátilo domov.