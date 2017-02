Stropnický verí, že ČR môže na obranu dávať dve percentá HDP

Minister to povedal v sobotu ČTK a Českej televízii na mníchovskej bezpečnostnej konferencii v reakcii na požiadavku Spojených štátov. Podľa ministra zahraničia Lubomíra Zaorálka (ČSSD) je všetko otázka dohody.

Členské krajiny NATO sa v roku 2014 zaviazali zvýšiť do desiatich rokov svoje výdavky na obranu aspoň na dve percentá HDP. Zatiaľ to však plní len päť krajín, vrátane Spojených štátov. Práve americká administratíva nového prezidenta Donalda Trumpa teraz na spojencov tlačí, aby svoj sľub naplnili a pre spoločnú obranu robili viac.

Stropnický má za to, že Česká republika má s ročným rastom výdavkov na obranu o deväť až desať percent nakročené dobrým smerom. „Ja som pevne presvedčený, že sme schopní splniť to, čo sme sľúbili na začiatku pôsobenia tejto vlády. To znamená 1,4 percenta HDP v roku 2020. Postupné navyšovanie do roku 2025 na dve percentá je reálne a je reálne aj v tom zmysle, že sa ten rozpočet dá efektívne vstrebávať,“ poznamenal.

„Ja si myslím, že je to všetko otázka dohody, aké tempo je racionálne,“ povedal k zvyšovaniu obranných rozpočtov minister Zaorálek. Nezmyselné by podľa neho bolo, aby sa Česko záväzok snažilo splniť v priebehu niekoľkých málo rokov. „Keby sme sa rozhodli, že teraz v krátkom čase naplníme ten záväzok, tak si myslím, že by to bola pohroma,“ povedal.