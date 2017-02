Prímerie na Donbase? Šéfovia štyroch diplomacií sa dohodli

Po stretnutí so svojimi náprotivkami z Francúzska, Ruska a Ukrajiny to oznámil šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel. Súčasne avizoval, že ďalšia „štvoruholníková“ schôdzka o Ukrajine by mala nasledovať za niekoľko týždňov.

Francúzsky minister zahraničia Jean-Marc Ayrault zdôraznil, že mierové dohody z Minska nemajú alternatívu. Schôdzky by sa podľa neho mali konať tak často, ako bude nevyhnutné, aby sa dosiahol pokrok.

Šéf ukrajinskej diplomacie Pavlo Klimkin podľa agentúry Reuters poznamenal, že „vôbec nie je šťastný“ z toho, k čomu schôdzka dospela. Potrebné sú výsledky, nielen vyhlásenie, dodal.

Situácia na východe Ukrajiny, kde proti sebe stoja proruskí separatisti a ukrajinská armáda, sa v poslednom čase výrazne zhoršila. Na mieste opäť prepukli vzájomné strety.

Konflikt na Donbase si od apríla 2014 vyžiadal takmer 10-tisíc obetí. Konflikt mali ukončiť mierové dohody dojednané počas štvorstranných rokovaní v Minsku vo februári 2015. Moskva a Kyjev sa ale vzájomne obviňujú z ich sabotovanie.