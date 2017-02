Kelly: Nový dekrét pustí do USA ľudí so zelenou kartou

Na bezpečnostnej konferencii v Mníchove to v sobotu povedal americký minister vnútornej bezpečnosti John Kelly.

Trumpov pôvodný exekutívný výnos pozastavil na 120 dní program Spojených štátov pre prijímanie utečencov a do odvolania zakázal vstup do USA migrantom zo Sýrie. Príkaz ďalej na 90 dní zakázal vstup do USA ľuďom z Iránu, Iraku, Líbye, Somálska, Sudánu, Sýrie a Jemenu, teda krajín, kde drvivú väčšinu obyvateľstva tvoria moslimovia.

Platnosť prvého migračného dekrétu pozastavili americkej súdy. Trump sa preto rozhodol vydať nový dekrét. Kelly v sobotu pripustil, že rozhodnutie justície americkú vládu prekvapilo, kritizovať ho ale nebude. Trump tak opakovane činil.

Nový príkaz by mal byť podľa Kellyho zameraný na užšiu skupinu ľudí. Mal by vyňať držiteľov zelených kariet, teda ľudí, ktorí v USA dlhé roky žijú. „Chceme tiež zabezpečiť, aby nikto nebol takpovediac chytený v systéme v momente, keď je už na ceste cez oceán k našim hraniciam,“ podotkol Kelly, ktorý bude mať na rozdiel od prvého dekrétu možnosť sa na tom druhom podieľať.

Po prijatí prvého príkazu zostalo na amerických letiskách veľa ľudí, ktorí síce mali platné víza, ale úrady ich už do krajiny nechceli vpustiť.

Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziére v sobotu zapochyboval, či bol pôvodný dekrét prínosný. Zakázať vstup občanom zo špecifikovaných krajín bez rozdielu podľa neho nemusí priniesť viac bezpečnosti. Už skôr nariadenie kritizovala aj nemecká kancelárka Angela Merkelová.