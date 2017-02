Pátrajú po štyroch podozrivých z vraždy Kim Čong-nama

Štvorica opustila Malajziu v deň, keď bol na letisku v metropole Kuala Lumpur pravdepodobne zavraždený brat severokórejského diktátora Kim Čong-una. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.

Totožnosť všetkých štyroch podozrivých zverejnil v nedeľu na tlačovej konferencii zástupca náčelníka malajzijskej polície Noor Rashid Ibrahim, ktorý zároveň identifikoval piatu záujmovú osobu a ukázal fotografie dvoch ďalších občanov KĽDR, takisto podozrivých z účasti na údajnom atentáte na Kim Čong-nama. Ich mená však zverejnené neboli.

Ani jeden zo štyroch podozrivých necestoval s diplomatickým pasom. Kam z Malajzie odleteli, však Ibrahim odmietol prezradiť s odôvodnením, že ide o „citlivú“ záležitosť.

V súvislosti s údajnou vraždou Kim Čong-nama malajzijská polícia už predtým zadržala dvoch mužov a dve ženy.

Atentát na Kim Čong-nama bol spáchaný v pondelok, keď v termináli medzinárodného letiska v Kuala Lumpure čakal na let do Macaa. Kim sa po čine začal sťažovať na prudké bolesti hlavy. Zomrel počas prevozu do nemocnice.

Kim Čong-nam bol najstarším synom bývalého severokórejského diktátora Kim Čong-ila. Narodil sa v roku 1970 z jeho vzťahu s herečkou Song Hje-rim.

Kim Čong-nam bol v rokoch 1998–2001 považovaný za nástupcu svojho otca. Ten možné nástupníctvo prehodnotil po tom, ako Kim Čong-nama v roku 2001 zadržali na letisku v Japonsku, keď cestoval s falošným pasom. Tvrdil vtedy, že chcel navštíviť tokijský Disneyland. Otcovým favoritom sa po tomto incidente stal Kim Čong-namov nevlastný brat Kim Čong-un.

Kim Čong-nam, ktorý bol známy ako prívrženec reforiem v KĽDR, vystupoval aj proti dynastickému nástupníctvu v Severnej Kórei.