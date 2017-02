Americký senátor Graham: Rusku nakopeme za hackerské útoky zadok

Do Moskvy odkázal, že americký Kongres tento rok nakope Rusku zadok, informovala agentúra DPA.

Graham, ktorý je známym kritikom prezidenta Donalda Trumpa, tak reagoval na údajné zasahovanie Ruska do minuloročných prezidentských volieb v USA.

„Môjmu priateľovi pánovi Lavrovovi: Dúfam, že pocítite dôsledky,“ povedal Graham smerom k ruskému ministrovi zahraničia Sergejovi Lavrovovi. „Rok 2017 bude rokom, kedy Kongres nakope Rusku prdel,“ vyhlásil americký senátor.

Graham požaduje, aby Trump Rusko potrestal za hackerské útoky na servery Demokratickej strany. Administratíva bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu z hackerských útokov otvorene obvinila Rusko, Moskva ale všetky obvinenia odmietla.

Graham povedal, že chce v Kongrese predstaviť spoločný návrh demokratov a republikánov k novým protiruskými sankciám.

„Môj cieľ je dostať to na Trumpov stôl. Dúfam, že vezme myšlienku za svoju, že ako vodca slobodného sveta by s nami na potrestaní Ruska mal spolupracovať,“ uviedol Graham. Dodal, že najväčšie obavy má z toho, že Trump doteraz nikdy pred kamerou nevyhlásil, že Rusi budú musieť za zásahy do volieb zaplatiť.

Tvrdým kritikom prezidenta Trumpa je tiež Grahamov stranícky kolega zo Senátu John McCain. Ten sa v Mníchove v rozhovore so stanicou NBC News postavil za médiá, ktoré Trump dlhodobo kritizuje. Obmedzenie slobody tlače je podľa McCaina cesta, ako diktátori začínajú.

„Neznášam tlač. A vás obzvlášť neznášam,“ povedal McCain v rozhovore v dnešnom vydaní relácii Meet the Press. „Faktom ale zostáva, že vás potrebujeme. Potrebujeme slobodnú tlač. Musíme ju mať. Je to nevyhnutné,“ povedal s tým, že demokracia sa bez slobody médií nemôže obísť.

McCain dodal, že útlakom tlače diktátori začínajú upevňovať svoju moc. „Nehovorím, že prezident Trump chce byť diktátorom. Len chcem povedať, že sa musíme poučiť z histórie,“ vysvetlil.